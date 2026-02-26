В пятницу в Латвии немного потеплеет, но возможны дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью облака принесут небольшие осадки, в основном мокрый снег, а на востоке ледяной дождь. Местами образуется туман.

Южный, юго-западный ветер будет умеренным или умеренно сильным, на побережье и в Видземе порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха составит +2...-3 градуса.

В Риге небо затянут облака, но существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха в столице составит около 0.

В пятницу в Латвии будет в основном облачно, местами ожидается дождь, возможен ледяной дождь. В утренние часы туман местами ухудшит видимость.

В начале дня будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, порывами до 15-16 метров в секунду в прибрежных районах.

Температура воздуха в течение дня повысится до +1...+ 5 градусов.

В столице день будет преимущественно облачным, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха в Риге составит +2...+3 градуса.