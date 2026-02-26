Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Погода завтра - две новости, хорошая и плохая 0 3616

Наша Латвия
Дата публикации: 26.02.2026
LETA
Изображение к статье: Погода завтра - две новости, хорошая и плохая

В пятницу в Латвии немного потеплеет, но возможны дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью облака принесут небольшие осадки, в основном мокрый снег, а на востоке ледяной дождь. Местами образуется туман.

Южный, юго-западный ветер будет умеренным или умеренно сильным, на побережье и в Видземе порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха составит +2...-3 градуса.

В Риге небо затянут облака, но существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха в столице составит около 0.

В пятницу в Латвии будет в основном облачно, местами ожидается дождь, возможен ледяной дождь. В утренние часы туман местами ухудшит видимость.

В начале дня будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, порывами до 15-16 метров в секунду в прибрежных районах.

Температура воздуха в течение дня повысится до +1...+ 5 градусов.

В столице день будет преимущественно облачным, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха в Риге составит +2...+3 градуса.

Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура #туман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: За что боролись - бывшую частоту LR4 с целью пропаганды захватили белорусы!
Изображение к статье: Прошедшая зима была самой холодной в Латвии за 15 лет
Изображение к статье: Во вторник существенных осадков не ожидается
Изображение к статье: В проблемах Латгалии виноват… её комплекс жертвы - экономист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео