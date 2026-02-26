Baltijas balss logotype
Депутаты хотят запретить рекламные ролики на русском 7 998

Политика
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Депутаты хотят запретить рекламные ролики на русском

Частные радио-телеканалы, по мнению Нацобъединения, не могут размещать рекламные аудио-видеоклипы на русском.

У нас вроде бы цензуры нет и Конституция ее запрещает. Однако это не мешает, к примеру, сеймовской фракции Национального объединения выйти с предложением запретить на ТВ-радиоканалах рекламу на ином языке, нежели государственный. Об этом с радостью сообщил в социальной сети X депутат Сейма от Нацобъединения Артурс Бутанс: "Инициировали изменения в Законе об электронных СМИ: новые разрешения на вещания выдавать только радиостанциям на латышском, разрешить рекламу на ТВ и радио только на госязыке. Неужели прогрессивные и защитники двуязычия и на этот раз придумают аргументы, что Сатверсме защищает двуязычие."

#СМИ #реклама #депутаты #конституция #латышский язык #политика
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(7)
  • Д
    Дед
    27-го февраля

    Вот с этим согласен, а еще русским рекламу не навязывать. Пусть латыши тренируются.

    16
    0
  • A
    Aleks
    27-го февраля

    Илон Маск прозрел:😀 Многие политики являются просто актерами,а вы не видите режиссеров,сценаристов и продюсеров. ,P,S.Думаю ,что многим уже понятно,кто стоит за всем этим .В США их уже назвали.. Жду ,когда назовут в Латвии 😈🔯👽

    12
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    27-го февраля

    А то что там присутствуют слова частное то есть собственность и коммерческие это не о чем? это вообще то посягательства на личное пространство , или я не прав ?

    19
    1
  • З
    Злой
    27-го февраля

    Меньше всего меня интересуют местные радио- телеканалы, пусть хоть все навсегда закроются, мне есть что посмотреть и послушать, местное медиагуано сами потребляйте.

    20
    2
  • JL
    Janina LV
    26-го февраля

    Теперь уже маркетинг стал национальной угрозой, случилось это раньше, чем русский язык стал вторым государственным. Борьба с рекламой, как форма политической импотенции. Как мы видим, импотенция заканчивается демографической ямой.

    36
    2
  • bt
    bory tschist
    Janina LV
    27-го февраля

    ... не боишься, что яма раньше тобой овладеет?

    3
    30
  • JL
    Janina LV
    Janina LV
    27-го февраля

    Зачем тут воздух сотрясаешь заря, займись лучше производством новый людей. Или импотенция?

    1
    1
Читать все комментарии

