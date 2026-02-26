У нас вроде бы цензуры нет и Конституция ее запрещает. Однако это не мешает, к примеру, сеймовской фракции Национального объединения выйти с предложением запретить на ТВ-радиоканалах рекламу на ином языке, нежели государственный. Об этом с радостью сообщил в социальной сети X депутат Сейма от Нацобъединения Артурс Бутанс: "Инициировали изменения в Законе об электронных СМИ: новые разрешения на вещания выдавать только радиостанциям на латышском, разрешить рекламу на ТВ и радио только на госязыке. Неужели прогрессивные и защитники двуязычия и на этот раз придумают аргументы, что Сатверсме защищает двуязычие."