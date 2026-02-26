Baltijas balss logotype
В магазинах на русском общаться запретят? Сейм Латвии почти определился

Политика
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

"Языковые" поправки депутата от Национального объединения в Закон о защите прав потребителей были сперва одобрены комиссией Сейма по народному хозяйству и вот вчера дело дошло до утверждения поправок во втором чтении на пленарном заседании парламента.

Что хотят изменить

Дискуссии были еще более продолжительными, чем на комиссии. Напомним: первое предложение националистов гласит, что «общение потребителя с продавцом или исполнителем услуги - предоставление, обслуживание информации и заключение договора - осуществляется на государственном языке».

В предложении предусмотрено установить, что оказывающее услугу лицо обеспечивает, чтобы «подготовленные для оказания услуг документы, использованные интерфейсы цифрового контента, а также возможность выбора языка в таких технических решениях, как приложение, веб-сайт, центр обработки звонков или инфраструктура очного обслуживания были на латышском языке или, если клиент согласен и продавец или оказывающее услугу лицо может обеспечить, на официальном языке страны-участницы или государства-кандидата Европейского Союза».

Таким образом, если поправки будут приняты в их нынешнем виде, продавец даже при желании не сможет обслужить покупателя, к примеру, на русском языке. Фактически поправка запрещает общение на русском даже в частном учреждении и даже при согласии сторон. Однако сам автор «демократических» поправок с трибуны попытался ввести коллег и общество в заблуждение. Судите сами.

Вы меня не так поняли

«На пути к третьему чтению еще возможны некоторые уточнения, не потеряв сути предложения. Но суть предложения читается четко и ясно в двух предложениях. Следовательно, потребитель не имеет права требовать предоставления услуг на других языках, как только на латышском.

И второе — поставщик услуги не обязан обслуживать на других языках, как только на латышском. Все остальное общение является основой взаимного соглашения, и оно не является само собой разумеющимся. Но по выбору, если обе стороны согласны с этим. Такова суть этого предложения», – заявил автор поправок Н. Пунтулис.

Неясно, нелогично

В действительности же у продавца нет выбора — он даже при желании не сможет ответить покупателю на русском. На это и указал, оппонируя коллеге, глава фракции «Прогрессивные» Андрис Шуваевс: «Заявление г-на Пунтулиса о том, что написано в предложении, на мой взгляд, не совсем соответствует тому, что на самом деле написано в предложении».

«Первый раздел фактически говорит, что для потребителя коммуникация происходит на государственном языке. Это, я понимаю, такая императивная норма, что любое общение происходит только и исключительно на государственном языке.

Его второй раздел больше связан с тем, каким образом провайдеры могут обеспечить и другие виды коммуникаций, например, в интернете и так далее. Она должна проходить на латышском языке, а если клиент согласен и если может это обеспечить, то можно на официальном языке Евросоюза или страны-кандидата Евросоюза.

Но потом третий раздел опять эту норму чрезвычайно усложняет. Ведь в ней говорится, что права потребителей нарушены, если потребитель не получает информацию на государственном языке. Итак, есть три раздела, которые внутренне нелогичны, неясны».

Абсурдное предложение

Ему вторила и депутат Майя Арманева: «Я думаю, ни для кого не секрет, что это абсурдное предложение в том виде, как оно сейчас выглядит. Почему?

Потому что тогда у меня сразу вопрос. В прошлом году Латвию посетили, то есть зарегистрировано в гостиницах 2,8 млн туристов. Тогда у меня вопрос: как эти туристы войдут в магазин и смогут что-то купить или получить какую-то услугу?

Мы не говорим о таких языках, как английский. Возьмем хотя бы тот же японский, а есть очень много других языков. Как, например, гид будет ходить со своими группами теперь по городу, по Риге, вдоль домов в югендстиле и рассказывать об истории? На каком языке? На латышском? Как, например, жители Украины будут разговаривать между собой? Ну, если они общаются на том языке, на котором им удобно или на котором они понимают друг друга».

Как проголосовали депутаты

Глава фракции «Нового Единства» Эдмундс Юревиц хотя и допустил, что на этапе третьего (окончательного) чтения поправки Пунтулиса подправят, тем не менее он поддержал общение между поставщиком услуг (продавцом) и покупателям на госязыке и языках ЕС. При этом фактический запрет продавцам общаться на языке покупателя депутата не смутил.

Не смутили поправки и многих других депутатов — в итоге она была поддержана. Поправку поддержали все депутаты от «Нового Единства», Национального объединения и почти вся фракция Объединенного списка, за исключением Кучинскиса и Кулбергса, которые просто предпочли не голосовать.

Из фракации Союза зеленых и крестьян запрет обслуживания на русском языке поддержали спикер Сейма Дайга Миериня, замглавы фракции Аугустс Бригманис, а также депутаты Земмерс и Клявиня. Большинство же «зеленых крестьян» воздержались.

Кнопку «против» нажали несколько депутатов от фракции «Прогрессивные», вся фракция «Латвия на первом месте», а также депутаты, которые были избраны от партии «Стабильности!».

#русский язык #депутаты #парламент #права потребителей #латышский язык
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
(20)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    27-го февраля

    намедни давилось через Литву проехать так тамошние бес проблем везде с тобой общаются на русском и некто не вопит о дискриминации литовского языка .

    18
    1
  • А
    Антимонетарист
    27-го февраля

    Проголосуют закон и автоматически стартует акция "Полная карзина". Не будут продавцы говорить на русском, значит на кассе будет оставляться полная тележка с продуктами. Особенно эффективно работают взвешиваемые товары в отделах! Магазины в раз превратятся в свалку!

    32
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    27-го февраля

    Наши правящие забыли притчу про собаку и что она занимается когда ей делать нечего .

    55
    1
  • Вк
    Виардо кузнецова
    27-го февраля

    Я всегда гордилась , что в Латвии живу, а теперь стыдно, играют политики как дети в песочнице со своей ненавистью к русским.Страдает бизнес , им продавать нужно товары,хватит издеваться над людьми. Это новое единство вон. Что с медициной сотворили со своим министром. Националисты все разрушают в стране. Они же больше ничего не умеют

    109
    1
  • КМ
    Кот Матроскин
    27-го февраля

    Да плевать, пусть сами ходят по магазинам, реально до Литвы рукой подать, было время и Польшу катались, переживём. Раз в неделю в 2 семьи скататься не проблема, литовцы будут довольны.

    89
    3
  • 26-го февраля

    вообще всё равно, уже длительное время затариваюсь в Литве. и дешевле и качественней да и с языком там нету такой истерии, там люди знают что такое честная торговля

    176
    3
  • VA
    Vairis Arlauskas
    26-го февраля

    Ну наконец всем будет удобна.Русские не толка выучят латышский,но и языки ЕС и кандитатов.Депутаты хатят,чтобы русские были полиглотами.Правда будет рост глухонемых,наверна.

    86
    11
  • YY
    Yu Yu
    26-го февраля

    заходит такой латыш получить услугу,а в ответ,к сожалению, не можем вас обслужить , дабы не нарушить закон. И наоборот пришел покупать, и отказался от покупки..

    90
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Yu Yu
    26-го февраля

    Пусть говорит на латышском, я его понимаю и отвечаю на русском, а если он меня не понимает - это только его проблема.

    Повернулся и пошёл к другому прилавку, только и всего.

    98
    1
  • YY
    Yu Yu
    Yu Yu
    27-го февраля

    на самом деле ЧАТ ДЖИПИТИ, и др. все переведут и озвучат..и уж устройств полно..не понимаю потуг закон сочиняющих...технологии ушли вперед диких пониманий и потуг.. )

    14
    2
  • SS
    Skad Skad
    26-го февраля

    Эта хунта. А хунты не вечны.

    164
    2
  • bt
    bory tschist
    Skad Skad
    26-го февраля

    ...a skad-skad – дебил, и это неизлечимо и означает – навечно

    5
    101
  • E
    Enigma
    26-го февраля

    Этот антинародный режим надо сносить. Даже многие латыши крутят пальцем у виска, осуждая идиотские методы уничтожения своей же страны, а о русскоязычных и говорить нечего. Пр-во не предлагает ничего конструктивного, продуманного для развития государства в соц.сфере и экономического развития. Только запреты, штрафы, поиски возможностей как отжать у народа последнее и вразрез с очевидными нуждами своего же населения, поддерживается война в Украине. Верю, что люди начнут наконец думать, делать выводы и это блядство закончится.

    221
    1
  • A
    Aleks
    26-го февраля

    Национальное объединение,которое занимается завозом мигрантов из Индии и до.стран,уничтожает христианство и католицизм и полностью поддерживает один американский канал,который заявил,что Главная вера в Европе -это иудаизм.. Латышам бы задуматься,куда их приведет Пунтулиса,Витенберг и компания...🔯😈👽

    150
    7
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    26-го февраля

    Похоже, пока Латвия добровольно не войдёт в состав РФ на правах федерального округа (свят-свят!), носителей русского крамольного наречия тут будут продолжать гнобить и унижать по-всякому, выискивая крайнюю степень болевого порога этого обширного слоя латвийского социума. ( А когда-то плечом к плечу в единой балтийской цепи стояли, увы! (

    135
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Крепкий Орешник
    26-го февраля

    А когда-то плечом к плечу в единой балтийской цепи стояли, увы

    == И не только, но и на баррикады сломя голову лезли и водку на халяву жрали!

    Ну и что получили взамен - наглый обман и негражданство?

    152
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Крепкий Орешник
    26-го февраля

    Латвия. Латышский язык. В скором времени Украина получит от Франции и Мелкобритании грязную ядерную бомбу, применит ее против России и Россия обязательно ответит. Чернобыль помните? Розу ветров знаете? Латвия, латышский язык...

    122
    4
  • З
    Злой
    26-го февраля

    Мне пофиг, я уже с 2022 года кроме продуктов ничего в латвии не покупаю, я поддерживаю другой лагерь своими деньгами и латвийская экономика получит от меня большой и толстый, а не деньги!

    131
    2
  • Е
    Ехидный
    26-го февраля

    ну как можно не любить эту страну ???? какзалось для того чтобы почти полвина населения их ненавидела уже больше ничего не придумать !!! а нет - нате вам и плюйте в нас еще больше !!!!

    218
    2
  • З
    Злой
    Ехидный
    26-го февраля

    Режим на букву Ф., что Вы ожидаете от него цивилизованного?

    129
    2
Читать все комментарии

