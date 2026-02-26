"Языковые" поправки депутата от Национального объединения в Закон о защите прав потребителей были сперва одобрены комиссией Сейма по народному хозяйству и вот вчера дело дошло до утверждения поправок во втором чтении на пленарном заседании парламента.

Что хотят изменить

Дискуссии были еще более продолжительными, чем на комиссии. Напомним: первое предложение националистов гласит, что «общение потребителя с продавцом или исполнителем услуги - предоставление, обслуживание информации и заключение договора - осуществляется на государственном языке».

В предложении предусмотрено установить, что оказывающее услугу лицо обеспечивает, чтобы «подготовленные для оказания услуг документы, использованные интерфейсы цифрового контента, а также возможность выбора языка в таких технических решениях, как приложение, веб-сайт, центр обработки звонков или инфраструктура очного обслуживания были на латышском языке или, если клиент согласен и продавец или оказывающее услугу лицо может обеспечить, на официальном языке страны-участницы или государства-кандидата Европейского Союза».

Таким образом, если поправки будут приняты в их нынешнем виде, продавец даже при желании не сможет обслужить покупателя, к примеру, на русском языке. Фактически поправка запрещает общение на русском даже в частном учреждении и даже при согласии сторон. Однако сам автор «демократических» поправок с трибуны попытался ввести коллег и общество в заблуждение. Судите сами.

Вы меня не так поняли

«На пути к третьему чтению еще возможны некоторые уточнения, не потеряв сути предложения. Но суть предложения читается четко и ясно в двух предложениях. Следовательно, потребитель не имеет права требовать предоставления услуг на других языках, как только на латышском.

И второе — поставщик услуги не обязан обслуживать на других языках, как только на латышском. Все остальное общение является основой взаимного соглашения, и оно не является само собой разумеющимся. Но по выбору, если обе стороны согласны с этим. Такова суть этого предложения», – заявил автор поправок Н. Пунтулис.

Неясно, нелогично

В действительности же у продавца нет выбора — он даже при желании не сможет ответить покупателю на русском. На это и указал, оппонируя коллеге, глава фракции «Прогрессивные» Андрис Шуваевс: «Заявление г-на Пунтулиса о том, что написано в предложении, на мой взгляд, не совсем соответствует тому, что на самом деле написано в предложении».

«Первый раздел фактически говорит, что для потребителя коммуникация происходит на государственном языке. Это, я понимаю, такая императивная норма, что любое общение происходит только и исключительно на государственном языке.

Его второй раздел больше связан с тем, каким образом провайдеры могут обеспечить и другие виды коммуникаций, например, в интернете и так далее. Она должна проходить на латышском языке, а если клиент согласен и если может это обеспечить, то можно на официальном языке Евросоюза или страны-кандидата Евросоюза.

Но потом третий раздел опять эту норму чрезвычайно усложняет. Ведь в ней говорится, что права потребителей нарушены, если потребитель не получает информацию на государственном языке. Итак, есть три раздела, которые внутренне нелогичны, неясны».

Абсурдное предложение

Ему вторила и депутат Майя Арманева: «Я думаю, ни для кого не секрет, что это абсурдное предложение в том виде, как оно сейчас выглядит. Почему?

Потому что тогда у меня сразу вопрос. В прошлом году Латвию посетили, то есть зарегистрировано в гостиницах 2,8 млн туристов. Тогда у меня вопрос: как эти туристы войдут в магазин и смогут что-то купить или получить какую-то услугу?

Мы не говорим о таких языках, как английский. Возьмем хотя бы тот же японский, а есть очень много других языков. Как, например, гид будет ходить со своими группами теперь по городу, по Риге, вдоль домов в югендстиле и рассказывать об истории? На каком языке? На латышском? Как, например, жители Украины будут разговаривать между собой? Ну, если они общаются на том языке, на котором им удобно или на котором они понимают друг друга».

Как проголосовали депутаты

Глава фракции «Нового Единства» Эдмундс Юревиц хотя и допустил, что на этапе третьего (окончательного) чтения поправки Пунтулиса подправят, тем не менее он поддержал общение между поставщиком услуг (продавцом) и покупателям на госязыке и языках ЕС. При этом фактический запрет продавцам общаться на языке покупателя депутата не смутил.

Не смутили поправки и многих других депутатов — в итоге она была поддержана. Поправку поддержали все депутаты от «Нового Единства», Национального объединения и почти вся фракция Объединенного списка, за исключением Кучинскиса и Кулбергса, которые просто предпочли не голосовать.

Из фракации Союза зеленых и крестьян запрет обслуживания на русском языке поддержали спикер Сейма Дайга Миериня, замглавы фракции Аугустс Бригманис, а также депутаты Земмерс и Клявиня. Большинство же «зеленых крестьян» воздержались.

Кнопку «против» нажали несколько депутатов от фракции «Прогрессивные», вся фракция «Латвия на первом месте», а также депутаты, которые были избраны от партии «Стабильности!».