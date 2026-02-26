Генеральное командование Вооруженных сил Франции рассказало подробности об инциденте с неизвестным дроном, который приблизился к французскому атомному авианосцу "Шарль де Голль", пришвартованному в порту Мальме.

По данным французских военных, в среду, 25 февраля, шведские вооруженные силы обнаружили и нейтрализовали дрон, который направлялся к авианосцу "Шарль де Голль".

Дрон был перехвачен примерно в 10 километрах от порта, сообщают фарнцузские СМИ.

В настоящее время невозможно с уверенностью подтвердить происхождение дрона, его намерения или даже то, был ли он направлен на авианосец, отмечает этот источник.

Впрочем, у шведского министра есть свое особое мнение. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что дрон, который приблизился к французскому атомному авианосцу "Шарль де Голль" в порту Мальме, вероятно, принадлежал России.

"Вероятно, произошло нарушение воздушного пространства Швеции дроном. Это произошло в связи с пребыванием российского военного корабля в Эресунде. По всем данным, между российским военным кораблем и этим дроном существует сильная связь", – заявил министр обороны.

Атомный авианосец "Шарль де Голль", находящийся на вооружении Франции, уже несколько дней пришвартован в шведском городе Мальме в рамках военных учений НАТО Orion-26.