Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

К единственному французскому авианосцу летел дрон: подозревают коварную Россию 1 472

Техно
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: К единственному французскому авианосцу летел дрон: подозревают коварную Россию

Генеральное командование Вооруженных сил Франции рассказало подробности об инциденте с неизвестным дроном, который приблизился к французскому атомному авианосцу "Шарль де Голль", пришвартованному в порту Мальме.

По данным французских военных, в среду, 25 февраля, шведские вооруженные силы обнаружили и нейтрализовали дрон, который направлялся к авианосцу "Шарль де Голль".

Дрон был перехвачен примерно в 10 километрах от порта, сообщают фарнцузские СМИ.

В настоящее время невозможно с уверенностью подтвердить происхождение дрона, его намерения или даже то, был ли он направлен на авианосец, отмечает этот источник.

Впрочем, у шведского министра есть свое особое мнение. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что дрон, который приблизился к французскому атомному авианосцу "Шарль де Голль" в порту Мальме, вероятно, принадлежал России.

"Вероятно, произошло нарушение воздушного пространства Швеции дроном. Это произошло в связи с пребыванием российского военного корабля в Эресунде. По всем данным, между российским военным кораблем и этим дроном существует сильная связь", – заявил министр обороны.

Атомный авианосец "Шарль де Голль", находящийся на вооружении Франции, уже несколько дней пришвартован в шведском городе Мальме в рамках военных учений НАТО Orion-26.

Читайте нас также:
#НАТО #Франция #Швеция #шпионаж #дроны #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
1
0
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • JL
    Janina LV
    26-го февраля

    Радиус действия дурацких заявление министра обороны превышает здравый смысл на порядок. Это не атака - это был флирт по французски.

    16
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чтоб ты был здоров! Иконка видео
Изображение к статье: Рынку смартфонов предсказали обрушение
Изображение к статье: Коварный вирус обошел защиту iPhone
Изображение к статье: Spéirling Pure всем скоро покажет. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео