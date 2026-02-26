Baltijas balss logotype
Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии

Наша Латвия
Дата публикации: 26.02.2026
LETA
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
ФОТО: LETA

Прошлый год Государственная полиция завершила с увеличением числа сотрудников, но их по-прежнему не хватает, рассказал журналистам в четверг начальник Госполиции Армандс Рукс.

Прошлый год Государственная полиция завершила с увеличением числа сотрудников, но их по-прежнему не хватает, рассказал журналистам в четверг начальник Госполиции Армандс Рукс.

В прошлом году на службу было принято 375 полицейских, а 302 ушли в отставку. Аналогичная ситуация с увеличением штата была в 2024 году.

В конце прошлого года в Госполиции было 6012 должностей и 4656 должностных лиц. Это означает, что в полиции по-прежнему не хватает людей, но, как подчеркнул Рукс, это наблюдается в в других учреждениях. Постоянно идет соревнование, кто предложит лучшие бонусы. По мнению Рукса, необходимо прилагать усилия, чтобы вернуть в Латвию тех граждан, которые покинули страну.

В конце прошлого года в полиции работало 1 199 контрактников при общем количестве должностей 1 316.

В прошлом году 100 сотрудников правоохранительных органов покинули службу по собственному желанию. В 2025 году произошел скачок в повышении зарплат, и теперь средняя зарплата в Госполиции составляет 1 849 евро после уплаты налогов, отметил Рукс, добавив, что лучше стало с зарплатой и у кадетов колледжа полиции.

50,1% сотрудников полиции - женщины, что является самым высоким показателем среди полицейских в ЕС.

В прошлом году к дисциплинарной ответственности были привлечены 103 сотрудника полиции, тогда как годом ранее - 100. В прошлом году также был зафиксирован случай взяточничества.

#полиция #Латвия #зарплата #госполиция #кадры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)

(6)
  • I
    Inga
    26-го февраля

    здесь lr .обычные жители новокузнецка устроились на работу в охрану ,у них контракт с гос .структурой .какие им командировки устроили ,контрактники,понятно

  • ТТ
    Тим Тим
    26-го февраля

    Если бы они ещë и занимались раскрытием и профилактикой преступлений, а не только получали зарплату было бы вообще здорово.

  • I
    Inga
    26-го февраля

    полицейские контрактники нет.там где рукс офкорс контракт .те-та-тет.

  • ТТ
    Тим Тим
    Inga
    26-го февраля

    А, Выв курсе, что психотропные вещества в Латвии вне закона?

  • ПП
    Просто Прохожий
    26-го февраля

    1 849 евро это средняя зарплата, в которую также входит зарплата самого Рукса. Так что вопрос, сколько получает полицейские, тема не раскрыта.

  • АП
    Алексей Попович
    26-го февраля

    Неплохая зарплата. Был бы сейчас молодым, пошел бы в полицию.

Читать все комментарии

Видео