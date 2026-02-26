Baltijas balss logotype
«Челси» стал самым убыточным клубом Европы в 2025 году

Спорт
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Челси» стал самым убыточным клубом Европы в 2025 году

В 2025 году клубы высших лиг Европы получили рекордные 30 млрд евро дохода, однако совокупно остались в убытке на 1,1 млрд евро. Самые большие потери зафиксировал "Челси", сообщила в четверг газета Financial Times.

По данным УЕФА, на которые ссылается издание, лондонский клуб, контрольный пакет которого принадлежит американской частной инвестиционной компании Clearlake Capital, получил 407 млн евро убытка, "Олимпик" (Лион) – 196 млн евро убытков, "Тоттенхэм Хотспур" – 148 млн евро.

При этом почти две трети из примерно 700 клубов, предоставивших отчетность, завершили год с прибылью.

В УЕФА отметили, что ключевыми факторами роста доходов футбольных клубов в 2025 году было увеличение поступлений от спонсорства, трансферов игроков и призовых для команд, участвующих в панъевропейских турнирах, что компенсировало слабость доходов от внутренних медиаправ в некоторых странах.

Однако параллельно выросли и операционные расходы, а инфляция заработных плат игроков – обычно самая большая статья расходов футбольного клуба – увеличилась до 4,8% в прошлом году против 1,8% в 2024-м.

Директор УЕФА по вопросам финансовой стабильности Андреа Траверсо заявил, что клубы "постепенно возвращаются к операционной прибыльности", однако предостерег, что "отсутствие последовательного финансового регулирования на внутреннем уровне" ограничит возможности для достижения прибылей, сопоставимых с доковидным периодом.

#УЕФА #футбол #инвестиции #доходы #убытки
