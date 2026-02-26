Фото: Chad Slattery / wikipedia
Defence Network: над Ираном пропал беспилотник США MQ-4C Triton, отправленный американцами в целях разведки.
Американский беспилотник MQ-4C Triton исчез с радаров 21 или 22 февраля, находясь при этом над Персидским заливом в воздушном пространстве Ирана. Об этом сообщает портал Defence Network.
Отмечается, что он пропал после отправки сигнала бедствия. Известно, что беспилотник вылетел из Абу-Даби и выполнял плановые разведывательные полеты на высоте приблизительно десять километров.
Издание отмечает, что исчезновение американского дрона произошло в тот момент, когда напряженность между США и Ираном достигла критической точки.
Читайте: Накануне «большого шухера»: дипломаты США бегут из Израиля. Новая война с Ираном?
Оставить комментарий(2)