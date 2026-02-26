Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Над Ираном внезапно исчез разведчик-беспилотник США 2 18225

В мире
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia

Фото: Chad Slattery / wikipedia

Defence Network: над Ираном пропал беспилотник США MQ-4C Triton, отправленный американцами в целях разведки.

Американский беспилотник MQ-4C Triton исчез с радаров 21 или 22 февраля, находясь при этом над Персидским заливом в воздушном пространстве Ирана. Об этом сообщает портал Defence Network.

Отмечается, что он пропал после отправки сигнала бедствия. Известно, что беспилотник вылетел из Абу-Даби и выполнял плановые разведывательные полеты на высоте приблизительно десять километров.

Издание отмечает, что исчезновение американского дрона произошло в тот момент, когда напряженность между США и Ираном достигла критической точки.

Читайте: Накануне «большого шухера»: дипломаты США бегут из Израиля. Новая война с Ираном?

Читайте нас также:
#Иран #США #разведка #дрон
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
33
1
1
2
1
0

Оставить комментарий

(2)
  • ТТ
    Тим Тим
    26-го февраля

    И правильно сделали персы, летайте б... дь над США.

    45
    9
  • Е
    Ехидный
    26-го февраля

    он уже с перебитыми номерами рассекает по Северному Кавказу !!!

    34
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео