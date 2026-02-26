Пельменный пирог — простое и сытное блюдо, которое легко приготовить в духовке. Сочетание привычных пельменей с сырно‑сметанным соусом даёт новый вкус знакомому продукту.

Список ингредиентов:

пельмени — 700 граммов;

соль — по вкусу;

масло растительное или сливочное — для смазывания формы;

сметана — две столовые ложки;

кетчуп — одна столовая ложка;

сухой чеснок — одна чайная ложка;

сыр — 150 граммов.

Приготовление:

Для приготовления нужно застелить дно формы для выпечки силиконизированным пергаментом, а бока формы смазать маслом. Затем на дно ровным слоем выложить пельмени.

Далее следует приготовить соус: смешать сметану, кетчуп, чеснок и соль. Полученной смесью тщательно смазать пельмени. После этого блюдо посыпают натёртым сыром.

Остаётся только запечь пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 30–35 минут. Готовое блюдо получается ароматным и аппетитным. Отличный вариант для семейного обеда или ужина.