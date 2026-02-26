Пельменный пирог — простое и сытное блюдо, которое легко приготовить в духовке. Сочетание привычных пельменей с сырно‑сметанным соусом даёт новый вкус знакомому продукту.
Список ингредиентов:
пельмени — 700 граммов;
соль — по вкусу;
масло растительное или сливочное — для смазывания формы;
сметана — две столовые ложки;
кетчуп — одна столовая ложка;
сухой чеснок — одна чайная ложка;
сыр — 150 граммов.
Приготовление:
Для приготовления нужно застелить дно формы для выпечки силиконизированным пергаментом, а бока формы смазать маслом. Затем на дно ровным слоем выложить пельмени.
Далее следует приготовить соус: смешать сметану, кетчуп, чеснок и соль. Полученной смесью тщательно смазать пельмени. После этого блюдо посыпают натёртым сыром.
Остаётся только запечь пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 30–35 минут. Готовое блюдо получается ароматным и аппетитным. Отличный вариант для семейного обеда или ужина.
