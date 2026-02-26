Baltijas balss logotype
Обанкротилась одна из крупнейших строительных компаний Латвии

Бизнес
Дата публикации: 26.02.2026
LETA
Изображение к статье: Обанкротилась одна из крупнейших строительных компаний Латвии
ФОТО: depositphotos

В отношении строительной компании AS «BMGS» начат процесс неплатёжеспособности, свидетельствует информация Реестра неплатёжеспособности.

Рижский городской суд начал процедуру неплатёжеспособности компании в среду, 25 февраля. Администратором назначена Марита Катая-Паэгле.

Ранее сообщалось, что 2 февраля Служба государственных доходов (VID) применила к «BMGS» два обеспечительных ограничения — запрет на уменьшение основного капитала, а также запрет на регистрацию, продление или изменение коммерческого залога в реестре коммерческих залогов Регистра предприятий.

Задолженность компании по администрируемым VID налогам и сборам на 10 февраля этого года составляла 1 509 037 евро.

Также ранее сообщалось, что 13 февраля 2025 года Рижский городской суд возбудил дело о правовой защите строительной компании «BMGS», участвующей в затянувшемся проекте модернизации железнодорожных платформ. Надзорным лицом по делу о правовой защите был назначен Сергей Малецкий.

Согласно информации суда, 5 декабря 2025 года Рижский городской суд отклонил заявление «BMGS» о правовой защите, а 29 января 2026 года было отказано в возбуждении апелляционного производства.

Оборот «BMGS» в 2023 году составил 52,151 млн евро, что на 48,4% больше по сравнению с 2022 годом, при этом прибыль компании выросла в четыре раза и достигла 455 635 евро. Финансовые данные за 2024 год пока не опубликованы.

Основной капитал компании составляет 3 239 600 евро. Крупнейшими владельцами «BMGS» являются принадлежащая Елене Паре компания SIA «Termināls» (67,99%), Татьяна Лильеева (9,3%), Вадим Пара (9,18%) и Владимир Чуднивец (8,35%).

С 11 июля по 10 октября 2024 года совладельцем «BMGS» также была немецкая компания «Skyflower Real Estate», которой принадлежало 34,47% долей капитала. В этот период пост покинула многолетний председатель правления компании Светлана Афанасьева.

Основная деятельность «BMGS» — гидротехническое строительство, строительство мостов и устройство свайных фундаментов. Компания производит бетон, железобетонные и металлические конструкции, оказывает геотехнические услуги и сдаёт в аренду строительную технику.

#налоги #инвестиции #финансы #Латвия #строительство #банкротство #долги #компании #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(12)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    27-го февраля

    Добавлю!!!!! Это только начало.

    17
    2
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    27-го февраля

    Не правильный заголовок!!! СТРАНА - БАНКРОТ!!!!!!!!!!!!!! ВОТ КАКОЙ ЗАГОЛОВОК, ДОЛЖЕН БЫТЬ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    23
    4
  • VU
    Vards Uzvards
    27-го февраля

    Госбюджеты, общаки перепилили, переделили .Поэтому на строительстве сейчас капитала не сделаешь - вся прибыль теперь на войне.

    29
    2
  • С
    Сарказм
    Vards Uzvards
    27-го февраля

    Дурашка, а как ты думаешь, каким образом появляются оборнительные сооружения на восточной границе? И каким образом материализуются казармы, строятся и расширяются полигоны? А расценки там очень щедрые. Так что уж кто-кто, а строители на обороне очень неслабо варятся.

    10
    6
  • 010725
    010725
    27-го февраля

    Ну вот, Латвия лишилась еще одной компетенции.

    57
    3
  • С
    Сарказм
    010725
    27-го февраля

    Не стоит так рано радоваться, в таких случаях либо владельцы сами позаботились о том, чтобы перевести активы под другую крышу и продолжить деятельность, либо в рамках процесса неплатежеспоосбности их перекупят коллеги по цеху. В любом случае, если у них была своя ниша на рынке, портфель контрактов, компетенции и потребная машинерия - никто им не даст просто так исчезнуть

    14
    4
  • Cергей Вершинин
    26-го февраля

    Ответ Злому. неправда ваша. Это БалтМорГидроСтрой.

    20
    3
  • З
    Злой
    26-го февраля

    Мало кто знает, что означает БМГС- База МорГидроСтроя.

    24
    7
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Злой
    26-го февраля

    Спасибо, узнали. Будем знать. Это в прошлом. Уже. В прошлом. Окончательно.

    15
    3
  • SP
    Sergeis Pob
    Злой
    27-го февраля

    Укрепление берегов,на воде,там ,особые металлические сваи,их,забивают..

    14
    1
  • SP
    Sergeis Pob
    Злой
    27-го февраля

    Очистные в Болдерае,берег укрепляли,конечно,сваи,в,воде,и,не ,видно.

    15
    2
  • MiU
    Made in USSR
    Злой
    27-го февраля

    Крепкий Орешник Многое, что в прошлом. И многие уже в прошлом. А дела, ими совершенные - остаются. БМГС в своё время построил вентспилский припортовый завод, который до сих пор обеспечивает перевалку различной химии. Благодаря которому и существует до сих пор Вентспилс.

    47
    1
Читать все комментарии

