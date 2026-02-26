Рижский городской суд начал процедуру неплатёжеспособности компании в среду, 25 февраля. Администратором назначена Марита Катая-Паэгле.

Ранее сообщалось, что 2 февраля Служба государственных доходов (VID) применила к «BMGS» два обеспечительных ограничения — запрет на уменьшение основного капитала, а также запрет на регистрацию, продление или изменение коммерческого залога в реестре коммерческих залогов Регистра предприятий.

Задолженность компании по администрируемым VID налогам и сборам на 10 февраля этого года составляла 1 509 037 евро.

Также ранее сообщалось, что 13 февраля 2025 года Рижский городской суд возбудил дело о правовой защите строительной компании «BMGS», участвующей в затянувшемся проекте модернизации железнодорожных платформ. Надзорным лицом по делу о правовой защите был назначен Сергей Малецкий.

Согласно информации суда, 5 декабря 2025 года Рижский городской суд отклонил заявление «BMGS» о правовой защите, а 29 января 2026 года было отказано в возбуждении апелляционного производства.

Оборот «BMGS» в 2023 году составил 52,151 млн евро, что на 48,4% больше по сравнению с 2022 годом, при этом прибыль компании выросла в четыре раза и достигла 455 635 евро. Финансовые данные за 2024 год пока не опубликованы.

Основной капитал компании составляет 3 239 600 евро. Крупнейшими владельцами «BMGS» являются принадлежащая Елене Паре компания SIA «Termināls» (67,99%), Татьяна Лильеева (9,3%), Вадим Пара (9,18%) и Владимир Чуднивец (8,35%).

С 11 июля по 10 октября 2024 года совладельцем «BMGS» также была немецкая компания «Skyflower Real Estate», которой принадлежало 34,47% долей капитала. В этот период пост покинула многолетний председатель правления компании Светлана Афанасьева.

Основная деятельность «BMGS» — гидротехническое строительство, строительство мостов и устройство свайных фундаментов. Компания производит бетон, железобетонные и металлические конструкции, оказывает геотехнические услуги и сдаёт в аренду строительную технику.