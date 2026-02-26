В одном из жилых комплексов района Сиху в городе Ханчжоу, административного центра провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, местная жительница Юань Мэйжун открывает крышку контейнера для мусора и выбрасывает бутылки - весь этот процесс занимает менее чем 10 секунд. После этого со звоном оповещения в мобильнике на ее счет зачисляются 0,8 юаня /11,6 цента США/.

"Это так удобно, - говорит она, указывая на "умный" мусоросборник. - Теперь я могу легко утилизировать коробки и бутылки от посылок за небольшое вознаграждение. Это здорово".

870 таких "умных" мусоросборников установила интернет-компания Lovere, специализирующаяся на переработке отходов, в почти 400 жилых комплексах района Сиху в Ханчжоу с момента запуска проекта в тестовом режиме в июле 2024 года.

Местные жители могут ввести номер телефона или отсканировать QR-код, чтобы сдать в переработку такие предметы, как пластиковые бутылки, картонные коробки, старую одежду, пакеты из-под еды на вынос и пластиковые контейнеры для пищевых продуктов. Оборудование автоматически взвешивает предметы и рассчитывает на основе текущего тарифа, составляющего примерно 0,6 юаня за килограмм, сумму к оплате, которая зачисляется непосредственно на счет пользователя.

Мусорные контейнеры - это не просто удобство, они еще и демонстрируют, как технология монетизирует потоки отходов в китайских городах, помогая перейти от пассивного подхода к активному участию людей в процессах экономики замкнутого цикла.

С момента установки интеллектуальных контейнеров точность сортировки вторсырья достигла 98,5 проц., при этом среднемесячный объем переработки достиг 1000 тонн, рассказал ответственный представитель Lovere в Ханчжоу Чжан Исян.

На данный момент деятельность Lovere распространилась на 38 китайских городов, где было установлено свыше 50 тыс. "умных" контейнеров, с помощью которых было переработано 2 млн тонн отходов, что принесло пользу более 30 млн пользователей из числа местных жителей.

Только в ханчжоуском районе Сиху горожане использовали эти мусоросборники 2,58 млн раз, получив денежное вознаграждение на общую сумму 4,2 млн юаней. Наиболее активный из них, по данным компании, сдал 9 тонн отходов, заработав 5400 юаней.

По словам руководителя производственного отдела компании Lovere в Ханчжоу Чжан Кана, благодаря технологии Интернета вещей при заполнении контейнеров срабатывают датчики, а автоматизированный сортировочный центр распределяет вторсырье на более чем 80 видов для дальнейшего сбыта предприятиям даунстрим-сектора в цепочке.

"Ожидается, что благодаря масштабированию бизнес станет прибыльным", - отметил он.

В Предложения ЦК КПК по разработке 15-го пятилетнего плана социально-экономического развития страны /2026-2030 гг./ была внесена рекомендация относительно содействия развитию экономики замкнутого цикла.

На Xianyu, ведущей платформе по торговле подержанными товарами китайского интернет-гиганта Alibaba, в 2025 году в среднем ежедневно выставлялось на продажу 7 млн наименований подержанных товаров, а среднесуточный объем торгов увеличился на 30 проц. по сравнению с 2024 годом.

"Каждая сделка - это участие пользователей в экологичном образе жизни", - сказал Дин Цзянь, главный исполнительный директор этой платформы.

С апреля 2024 года по март 2025 года пользователи Xianyu способствовали сокращению выбросов углерода на 11,8 млн тонн за счет участия в сделках и вторичной переработке, что эквивалентно годовому потреблению электроэнергии 7,4 млн домохозяйств, сказал Дин Цзянь.

По данным Китайской ассоциации циркулярной экономики, с 2021 по 2025 год на долю циркулярной экономики пришлось около 30 проц. сокращения выбросов углерода в стране, и ожидается, что к 2030 году эта доля вырастет до 35 проц.

В районе Юйхан города Ханчжоу местный житель Чай Юйюн высоко оценил услугу по переработке отходов компании "Хугэ" /"Huge"/, сотрудники которой бесплатно забрали его старый диван и стол через 20 минут после размещения заказа в приложении.

Жителям достаточно разместить заказ через мобильное приложение, и в течение часа приезжает работник "Хугэ", который забирает, взвешивает, выставляет цену и платит за такие предметы, как старая бытовая техника и мебель.

"Я живу на высоком этаже, и мне было сложно самостоятельно выбросить старую громоздкую мебель. Теперь, просто нажав на иконку приложения в смартфоне, я могу вызвать этих работников, и они бесплатно заберут и вынесут ненужную мебель. Это настоящее облегчение", - отметил Чай Юйюн.

Замглавы компании "Huge Recycle" Ху Шаопин сказал, что за последние 10 лет ими была создана вся цепочка от сбора бытовых отходов до сортировки, разборки и повторного использования ресурсов.

Сервис предлагает четко обозначенные цены на бывшую в употреблении бытовую технику с различными характеристиками, обеспечивая полную прозрачность ценообразования. Жители получают оплату в виде "экокредитов", которые можно обменять на наличные деньги или потратить в интернет-магазине Huge Mall, что еще больше стимулирует экологичное потребление. На сегодняшний день компания выпустила "экокредиты" в общей сложности на сумму почти 500 млн юаней.

Сюй Линь, профессор Университета Чжэцзян, отметил, что благодаря интеллектуальным технологиям переработка отходов и экологичное потребление стали такими же простыми, как сканирование с помощью телефона. По его словам, эти небольшие действия показывают, как общественность перешла от того, чтобы ей говорили, что делать, к тому, чтобы она сама взяла на себя инициативу в области циркулярной экономики.

"Если полностью раскрыть потенциал участия общественности, сокращение выбросов углерода станет общественным консенсусом и повседневной привычкой для всех", - добавил Сюй Линь.