Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса 0 347

Lifenews
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
ФОТО: Unsplash

Онколог Межецкий: ожирение повышает риск развития рака груди у женщин.

Маммолог и онколог Эдуард Межецкий рассказал, как связаны ожирение и рак груди у женщин.

«Ожирение не только нарушает работу большинства органов и систем в организме, но и на 20-40 процентов повышает риск развития рака молочной железы, особенно у женщин в менопаузе», — предупредил врач.

Он объяснил, что в жировой ткани вырабатывается особый фермент — ароматаза, ответственный за синтез полового гормона эстрогена. Это значит, что чем больше жира в организме, тем выше уровень этого эстрогена. При этом дисбаланс уровня эстрогена ускоряет деление клеток молочной железы, что увеличивает вероятность их мутации и роста опухоли.

Также при ожирении снижается чувствительность к действию гормона лептина, регулирующего аппетит, поэтому организм начинает производить его в гораздо большем количестве, чем необходимо. При высокой концентрации лептин стимулирует деление клеток, в том числе и раковых, а также делает их устойчивыми к химиотерапии и усиливает их способность к миграции (метастазированию).

Кроме того, как отметил онколог, при избыточном весе жировые клетки увеличиваются в размере и часто гибнут и иммунитет вынужден реагировать на этот процесс. Из-за этого в организме развивается хроническое воспаление, которое тоже повышает риск появления злокачественных новообразований.

#онкология #иммунитет #ожирение #женщины #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

