В начале октября этого года планируется подписать дополнительное соглашение относительно корзины продуктов питания по низким ценам, в том числе расширив включаемый в нее ассортимент товаров, сообщил министр экономики Виктор Валайнис в интервью программе Латвийского телевидения (LTV) «Утренняя панорама», пишет ЛЕТА.

"В начале октября мы со всеми вовлеченными сторонами подпишем новое дополнительное соглашение", - сказал Валайнис, добавив, что достигнута договоренность о том, что в корзине продовольственных товаров по низким ценам будет больше продуктов.

Министр также отметил, что включенные в корзину по низким ценам продукты должны быть лучше заметны в магазинах. "Если мы идем с этими категориями низких цен, то они должны быть достаточно хорошо видны", - подчеркнул Валайнис, отметив, что торговцы подтвердили готовность пойти навстречу в этом вопросе.

Валайнис также напомнил, что в середине этого года в Латвии будет снижена ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для отдельных продуктов питания.

"Здесь также будет дополнительное соглашение о том, как будет происходить снижение НДС, что берет на себя торговец, что берет на себя производитель, что берут на себя посредники, логистические компании", - сказал министр, добавив, что за этим процессом будут следить.

Как уже сообщало ЛЕТА, для части основных продуктов питания, в том числе муки, молока, продуктов из мяса птицы и свежих яиц, с середины этого года будет установлена пониженная ставка НДС в размере 12%. Поправки приняты с целью смягчить влияние роста цен на продукты питания на благосостояние жителей.

Также сообщалось, что в мае 2025 года был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Меморандум подписали министр экономики, Латвийская ассоциация торговцев продовольствием, Латвийская торгово-промышленная палата, Центральный союз латвийских молочников, Федерация предприятий пищевой промышленности Латвии, Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, общество "Крестьянский сейм" и другие партнеры. Меморандум предусматривает внедрение корзины продовольственных товаров по низким ценам, введение инструмента сравнения цен, а также содействие увеличению доли продукции местного происхождения в магазинах.

Меморандум предусматривает включение в корзину продовольственных товаров по низким ценам как минимум одного продукта из каждой из десяти основных продовольственных категорий. Эти категории включают хлеб, молоко, сыр, творог, сливочное масло, сметану, йогурт, пахту, свежие овощи и фрукты, свинину, мясо птицы, говядину и телятину, мясо овец и коз, свежую рыбу, яйца, муку и другие зерновые, а также растительные масла.

Одновременно Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП), осуществляя мониторинг выполнения меморандума о ценах на продукты питания и содержания корзины по низким ценам, в феврале этого года пришел к выводу, что в Латвии в корзинах продовольственных товаров по низким ценам часто отсутствует часть предусмотренных меморандумом категорий продуктов.

Мониторинг за 32-недельный период показал, что в сетях супермаркетов в корзинах по низким ценам в среднем представлены семь из десяти предусмотренных категорий. Этот показатель длительное время остается неизменным и, по оценке ЦЗПП, является недостаточным. Количество представленных категорий в различных розничных сетях варьируется от четырех до девяти в зависимости от ассортимента торговца.

В свою очередь, розничные торговцы сообщили агентству ЛЕТА, что из-за сезонности и ассортимента конкретных магазинов они не могут регулярно обеспечивать наличие всех предусмотренных меморандумом категорий продуктов, подлежащих включению в корзину по низким ценам.