Предлагаем вам приготовить невероятно нежный пирог без выпечки, основой которого служат творог и шоколадная крошка — идеальное сочетание. Для этого десерта не потребуется замешивать тесто, а королевский вкус вам гарантирован.
Секретом «быстрого» пирога поделилась известная фуд-блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
Мука - 280 г
Масло сливочное - 180 г
Какао - 60 г
Сахар - 80-100 г
Соль - щепотка
Для начинки:
Творог - 350 г
Сахар - 70-100 г
Ванильный сахар - 20 г
Яйца - 3 шт.
Сметана - 70 г
Крахмал кукурузный - 20-40 г (если начинка жидкая, добавьте больше, если достаточно густая, меньше)
Приготовление:
1. Для начинки все ингредиенты тщательно перебейте погружным блендером до получения однородной массы.
2. Просейте муку и какао, добавьте сахар и щепотку соли. Охлажденное сливочное масло натрите на терке, затем разотрите его руками в мелкую крошку.
3. Подготовьте форму диаметром 22 см.
4. 2/3 крошки выложите в форму, сформировав дно и бортики. Сверху выложите творожную массу и присыпьте оставшейся крошкой. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40 минут.
5. Дайте пирогу полностью остыть при комнатной температуре, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 1-2 часа.
Источник: 1001sovet
