Предлагаем вам приготовить невероятно нежный пирог без выпечки, основой которого служат творог и шоколадная крошка — идеальное сочетание. Для этого десерта не потребуется замешивать тесто, а королевский вкус вам гарантирован.

Секретом «быстрого» пирога поделилась известная фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

Мука - 280 г

Масло сливочное - 180 г

Какао - 60 г

Сахар - 80-100 г

Соль - щепотка

Для начинки:

Творог - 350 г

Сахар - 70-100 г

Ванильный сахар - 20 г

Яйца - 3 шт.

Сметана - 70 г

Крахмал кукурузный - 20-40 г (если начинка жидкая, добавьте больше, если достаточно густая, меньше)

Приготовление:

1. Для начинки все ингредиенты тщательно перебейте погружным блендером до получения однородной массы.

2. Просейте муку и какао, добавьте сахар и щепотку соли. Охлажденное сливочное масло натрите на терке, затем разотрите его руками в мелкую крошку.

3. Подготовьте форму диаметром 22 см.

4. 2/3 крошки выложите в форму, сформировав дно и бортики. Сверху выложите творожную массу и присыпьте оставшейся крошкой. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40 минут.

5. Дайте пирогу полностью остыть при комнатной температуре, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 1-2 часа.