Чтобы сократить количество пищевых отходов и дать второй шанс визуально несовершенным, но полностью безопасным для употребления фруктам и овощам, торговая сеть «Lidl» вводит во всех магазинах новинку – пакеты с набором фруктов и овощей (фото). С 12 января покупатели могут приобрести пакет весом около 3 килограммов с комбинированным набором фруктов и овощей за 2 евро. Доступность пакетов с фруктово-овощными наборами в магазинах может различаться, так как они комплектуются в зависимости от ситуации на полках.

Такие комплекты доступны в отделах фруктов и овощей во всех магазинах «Lidl». Каждый пакет комплектуется из различных овощей и фруктов, которые могут иметь небольшие визуальные дефекты, но при этом остаются качественными и безопасными для употребления, поскольку они «слишком хороши, чтобы их выбрасывать». Это одна из распространенных и успешных практик «Lidl», которая уже доказала свою популярность в других странах.

Цена одного трехкилограммового пакета с набором фруктов и овощей составляет 2 евро. Они комплектуются заранее и упакованы в бумажные пакеты. В пакетах можно найти такие фрукты и овощи, как яблоки, апельсины, огурцы, брокколи, паприка и др. Содержимое пакетов никогда не будет одинаковым и будет отличаться в зависимости от ассортимента, доступного в магазине в конкретный момент. Если в магазине предлагается несколько пакетов с овощами и фруктами, покупатель может выбрать один из них, но состав пакетов менять нельзя.

Чтобы сделать процесс покупки более удобным, на нижней части пакетов имеется штрих-код, который легко сканируется как на традиционных кассах, так и на кассах самообслуживания.

Для фруктово-овощных наборов сотрудники магазинов тщательно отбирают чистые, все еще качественные продукты, за исключением нежных и скоропортящихся, которые быстро теряют вкус и питательную ценность. Например, в такие пакеты не кладут ягоды, которые могут легко помяться.

«Все фрукты и овощи, которые выращиваются и транспортируются, оказывают влияние на окружающую среду, и просто выбрасывать часть из них, когда они все еще пригодны для употребления, кажется неразумным. В прошлом году мы опробовали эту инициативу в нескольких латвийских магазинах «Lidl» и видели большой отклик со стороны покупателей, так как жители Латвии хорошо понимают, что небольшой визуальный дефект не делает продукт менее вкусным или ценным. С этой недели такие пакеты доступны во всех магазинах «Lidl», и мы уверены, что они станут популярным выбором покупателей», – говорит Антра Бирзуле, руководитель отдела корпоративной социальной ответственности «Lidl Latvija».

Важно отметить, что наличие пакетов с ассортиментом фруктов и овощей в разных магазинах может отличаться. Поскольку свежесть этих продуктов в «Lidl» проверяется несколько раз в день, такие пакеты могут появляться в магазинах в разное время. В одном они могут предлагаться утром, во второй половине дня и вечером, а в другом – только во второй половине дня, и их непрерывная доступность не гарантирована.

В Европе такая инициатива реализуется в магазинах «Lidl» уже с 2016 года. Теперь очередь дошла и до магазинов в Латвии и Эстонии. В Литве пакеты с наборами фруктов и овощей доступны с 2023 года.

Кроме того, «Lidl» продолжает поддерживать инициативу «Не съешь земной шар», которая призывает людей пересматривать свои пищевые привычки и сокращать количество пищевых отходов. В основе этой акции лежит простая идея – повседневный выбор может стать мощным инструментом заботы о нашей планете. «Потребляя больше фруктов и овощей, мы способствуем осознанному питанию – подходу, который позволяет наслаждаться едой, получать энергию и одновременно наносить меньший вред миру. Пакет с набором фруктов и овощей – это простой и важный способ объединить экономию, принципы устойчивости и заботу о здоровье», – подчеркивает А. Бирзуле.

Рецепты от «Кухни Lidl»

Больше идей на receptes.lidl.lv

Сок из куркумы, апельсина, моркови и яблок

Ингредиенты на 1 литр:

Куркума (корень) - 20 г,

Апельсины - 6 шт.,

Морковь 300 г,

Яблоки - 500 г

Приготовление:

Тщательно вымойте куркуму. Очистите и разрежьте апельсины пополам. Очистите, вымойте и нарежьте крупными кусками морковь. Вымойте яблоки, разрежьте их на четвертинки и удалите сердцевину. Выжмите все ингредиенты в соковыжималке.