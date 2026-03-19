Шоколадные шедевры к Пасхе приготовили знаменитые парижские кондитеры. Все они создали целые коллекции, из которых сложно выбрать что-то одно!

Вот, например, Пьер Эрме. Он создал целый стратегически продуманный, изысканный мир, воспевающий искусство игры и гармонию чувств. Каждое изделие пробуждает любопытство, стимулирует ум и пробуждает чувства, даря одновременно художественный и вкусовой опыт. Стилизованные с поразительной точностью, эти творения демонстрируют высочайший уровень мастерства кондитера!

Яйцо - шахматная фигура коня из молочного, черного или белого шоколада с добавлением карамели (29€/49€)

Яйцо - мишень для дартса из молочного шоколада, карамелизированного морской солью (39€)

Яйцо в форме игры «солитер» (42€)

Яйцо - шашки из шоколада с миндальным пралине и начинкой из шоколадных конфет (69€)

Яйцо - пазл (89€)

Лимитированное изделие из шоколада, для создания которого Пьер Эрме вдохновился миниатюрной головоломкой «Камень-пазл» американского скульптора Кристофера Кертиса, создав ее реалистичную копию. Сочетая игру и творчество, он придал этой головоломке весом более 3 кг неожиданное измерение, объединив темный и молочный шоколад на основе из насыщенного орехового пралине. Изделие покоится на подставке, выполненной в виде игрового стола, каждый ящик которого скрывает сюрприз: шахматные фигуры, домино, кусочек головоломки, который можно облизать, (несъедобные) игральные кости и шоколадную плитку с начинкой в качестве трофея (450€).

И, наконец, настоящий шедевр весом почти 7 кг - шоколадный автомат, в котором вместо мягких игрушек шоколадные яйца. Будет изготовлен лишь в двух экземплярах (990€).