Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шоколадные изделия парижских кондитеров стоят до 990 евро за штуку

Дата публикации: 19.03.2026
BB.LV
Такую красоту даже кушать жалко.

Стилизованные с поразительной точностью, эти творения демонстрируют высочайший уровень мастерства.

Шоколадные шедевры к Пасхе приготовили знаменитые парижские кондитеры. Все они создали целые коллекции, из которых сложно выбрать что-то одно!

Вот, например, Пьер Эрме. Он создал целый стратегически продуманный, изысканный мир, воспевающий искусство игры и гармонию чувств. Каждое изделие пробуждает любопытство, стимулирует ум и пробуждает чувства, даря одновременно художественный и вкусовой опыт. Стилизованные с поразительной точностью, эти творения демонстрируют высочайший уровень мастерства кондитера!

Яйцо - шахматная фигура коня из молочного, черного или белого шоколада с добавлением карамели (29€/49€)

Яйцо - мишень для дартса из молочного шоколада, карамелизированного морской солью (39€)

Яйцо в форме игры «солитер» (42€)

Яйцо - шашки из шоколада с миндальным пралине и начинкой из шоколадных конфет (69€)

Яйцо - пазл (89€)

Лимитированное изделие из шоколада, для создания которого Пьер Эрме вдохновился миниатюрной головоломкой «Камень-пазл» американского скульптора Кристофера Кертиса, создав ее реалистичную копию. Сочетая игру и творчество, он придал этой головоломке весом более 3 кг неожиданное измерение, объединив темный и молочный шоколад на основе из насыщенного орехового пралине. Изделие покоится на подставке, выполненной в виде игрового стола, каждый ящик которого скрывает сюрприз: шахматные фигуры, домино, кусочек головоломки, который можно облизать, (несъедобные) игральные кости и шоколадную плитку с начинкой в качестве трофея (450€).

И, наконец, настоящий шедевр весом почти 7 кг - шоколадный автомат, в котором вместо мягких игрушек шоколадные яйца. Будет изготовлен лишь в двух экземплярах (990€).

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео