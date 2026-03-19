Маша Распутина внезапно оказалась в плачевной ситуации. Звезда эстрады может остаться без единственного жилья. Исполнительница хита «Роза чайная» Маша Распутина опубликовала открытое письмо председателю Верховного Суда РФ Игорю Краснову. «Я певица. Я не юрист. Я не умею говорить сухими юридическими словами. Я умею петь — и говорить по-человечески. Я обращаюсь к Вам потому, что больше некуда. Потому что происходит то, что иначе как беспределом назвать нельзя», — заявляет Распутина.

Певица рассказала Краснову, а заодно и всем остальным, что с 1998 года проживает с Виктором Захаровым. Пара обвенчалась еще в 1999-м, однако официально брак был заключен только в 2025-м.

Старшая дочь Марии, Лидия, признана инвалидом II группы и нуждается «в стабильных условиях, наблюдении врача, лечении». Вся семья годами жила в деревне Таганьково, в доме, который теперь у Распутиной хотят отнять. «В 1999 году я продала свой личный дом с земельным участком. Все деньги вложила в ремонт нашего дома. Это не просто дом. Это моя жизнь. Это мои вложенные силы и средства», — подчеркивает Маша Распутина.

Дело в том, что на Виктора Захарова подала в суд бывшая жена. Женщина требует раздела имущества нажитого в браке. Разбирательства длятся уже почти три года. В 2023-м экс-супруге Виктора было отказано в разделе имущества, но уже спустя несколько месяцев суд встал на ее сторону. Сначала с Виктора Захарова потребовали более 50 миллионов рублей, а затем сумма выросла до 70 миллионов.

«Эта женщина никогда нигде не работала, всегда находилась на содержании моего супруга. Потом она подала заявление о банкротстве. 5 июня 2025 года судья Арбитражного суда Московской области Гвоздев Юрий Георгиевич по делу N A41-32874/24 признал моего супруга банкротом. 29 декабря 2025 года судья Гвоздев Ю.Г. обязал предоставить финансовому управляющему Тимофееву Илье Вячеславовичу доступ в наш дом для описи, кадастровых работ и оценки», — рассказывает Распутина.