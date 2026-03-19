Поддержка режима авторитарного лидера Александра Лукашенко среди белорусов минимальна, подчеркнул во время посещения Праги белорусский правозащитник и бывший политзаключенный Алесь Беляцкий. Основатель организации «Вясна», одной из крупнейших и старейших правозащитных структур в Беларуси, неоднократно подвергался за свою деятельность лишению свободы; последний раз его осудили в 2023 году, а на свободу он вышел всего три месяца назад. В Праге Алесь Беляцкий проводит встречи с представителями гражданского общества и политиками.

В программе поездки беседы с президентом Чешской Республики Петром Павелом и министром иностранных дел Петром Мацинкой. Свой визит Алесь Беляцкий связывает с возможностью проинформировать чешскую сторону об актуальной ситуации в Беларуси и выразить благодарность за оказание долгосрочной поддержки белорусской оппозиции и белорусским организациям в изгнании. «Я продолжу делать то, что делал до сих пор – буду бороться за свободную и независимую Беларусь», – добавил правозащитник.

По мнению Алеся Беляцкого, ситуация в Беларуси, где продолжаются жесткие репрессии против оппонентов режима, из-за событий в других частях мира, сейчас ушла на второй план. По данным правозащитных организаций, в стране насчитывается не менее 1150 политзаключенных, при этом власти продолжают возбуждать новые уголовные дела по политическим мотивам. «Репрессии продолжаются, мы постоянно наблюдаем новые аресты», – отметил Беляцкий. Он напомнил о подавлении массовых протестов после президентских выборов 2020 года. Тогда, по его словам, люди вышли на улицы с требованием отставки Александра Лукашенко и проведения свободных выборов, однако демонстрации были жестоко разогнаны силовиками. Тысячи людей оказались в тюрьмах, многие были вынуждены покинуть страну. Правозащитные организации и независимые СМИ сегодня не могут легально работать в Беларуси, большинство из них вынуждены находиться в изгнании. В последние недели, по словам А. Беляцкого, репрессии затронули и культурную среду. Например, власти признали экстремистской организацией белорусский ПЕН-центр, из-за чего в заключении оказались несколько независимых издателей и деятелей белорусской культуры.

Алесь Беляцкий также обратил внимание на роль Беларуси в войне России против Украины. «Беларусь – единственный военно-политический союзник РФ в этом конфликте. Белорусский военно-промышленный комплекс помогает российской армии поставками оружия и боеприпасов, а территория страны используется для обучения российских солдат», –пояснил лауреат Нобелевской премии мира.

Правозащитник добавил, что в тюрьмах Беларуси заключенных заставляют производить товары для предприятий ВПК или шить военную форму. Сам Беляцкий, по его словам, был освобожден благодаря переговорам американских дипломатов с режимом Александра Лукашенко. Однако в тюрьмах остаются многие его коллеги, включая юристов, журналистов и других активистов. Беляцкий также упомянул, что А. Лукашенко намекает на возможность обмена заключенных на смягчение санкций, введенных Западом против Беларуси за репрессии и поддержку российской агрессии.