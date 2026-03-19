Торговля топливом в Латвии осуществляется в условиях свободного рынка под тщательным надзором, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики. В то же время, в Латвии средняя цена дизельного топлива за прошлую неделю выросла на 7%, бензина — на 2,7%.

В министерстве отмечают, что топливный рынок в Латвии функционирует в условиях свободного рынка, и цены устанавливают сами торговцы, однако отрасль строго контролируется — ведётся наблюдение за соблюдением прав потребителей, а также за тем, чтобы между участниками рынка не допускались запрещённые соглашения и другие нарушения.

В Минэкономики добавляют, что Совет по конкуренции (СК) следит за ситуацией на топливном рынке в контексте текущей геополитической обстановки и в рамках своей компетенции оценивает соответствие действий участников рынка нормам конкурентного права, Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) контролирует соблюдение прав потребителей, а Служба государственных доходов (СГД) — уплату налогов и оборот топлива.

Одновременно Минэкономики анализирует рыночные тенденции и при необходимости вправе инициировать изменения политики в данной сфере.

Министр экономики Виктор Валайнис отметил, что, хотя топливный рынок в Латвии является концентрированным — его основную часть формируют несколько крупных участников, а конкуренция чаще всего происходит на локальном уровне, — в целом он остаётся конкурентоспособным.

«Однако Министерство экономики продолжит следить за его развитием и обеспечивать эффективный контроль», — подчеркнул Валайнис.

В министерстве поясняют, что в обществе нередко возникает вопрос, почему цены на топливо на разных заправках растут почти одновременно.

Контролирующие органы отмечают, что колебания цен могут быть связаны с одинаковыми внешними факторами — ценами на нефть на мировых рынках, оптовыми затратами, логистикой и изменениями валютных курсов, что является нормальным в условиях свободного рынка, но может выглядеть как согласованные действия компаний.

При этом на цены существенно влияют налоги, которые составляют около половины конечной цены для потребителя. Кроме того, топливо на заправках продаётся из ранее закупленных запасов, поэтому снижение цен часто отражается с временной задержкой.

В Минэкономики отмечают, что Латвия поддерживает государственные резервы нефтепродуктов для обеспечения бесперебойных поставок топлива в кризисных ситуациях. С 2024 по 2028 год государство постепенно выкупает эти резервы в собственность, а в переходный период часть обеспечивается через услуги хранения или так называемые «опционные контракты». В случае кризиса эти резервы могут помочь стабилизировать рынок, однако они не являются инструментом искусственного снижения цен.

Министерство призывает потребителей активно использовать возможности рынка — сравнивать цены, пользоваться программами лояльности и доступными инструментами сравнения цен. В случае вопросов или подозрений жителям следует обращаться в соответствующие учреждения — Министерство экономики, Совет по конкуренции или Центр защиты прав потребителей.

Как уже сообщалось, правительство во вторник концептуально договорилось о возможных решениях для стабилизации цен на топливо, предусматривающих послабления по акцизному налогу и механизм контроля сверхприбыли.

Решение по конкретным нормативным актам планируется принять на следующем заседании правительства.

В Латвии средняя цена дизельного топлива за прошлую неделю выросла на 7%, бензина — на 2,7%

В Латвии средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе увеличилась на 7%, а средняя цена бензина марки 95 — на 2,7%, свидетельствуют данные, обобщённые Европейской комиссией (ЕК), пишет ЛЕТА.

Опубликованная на этой неделе информация ЕК показывает, что в Латвии в период с 9 по 15 марта литр бензина марки 95 в среднем стоил 1,677 евро. Неделей ранее средняя цена составляла 1,633 евро за литр, а ещё неделей ранее — 1,55 евро за литр.

Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе в Латвии составила 1,919 евро за литр. Неделей ранее она была 1,793 евро за литр, а ещё неделей ранее — 1,548 евро за литр.

По сравнению с началом года, то есть с неделей с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года, средняя цена бензина марки 95 выросла на 11,3%, а средняя цена дизельного топлива увеличилась на 28,8%.

Как уже сообщалось, рекорд средней цены бензина марки 95 в Латвии был зафиксирован в 2022 году в неделю с 14 по 20 июня — 2,104 евро за литр, а рекорд средней цены дизельного топлива — в неделю с 21 по 27 июня, когда она составила 2,108 евро за литр.

Европейская комиссия еженедельно обобщает данные стран-участниц о средних ценах на топливо.