Глава РФ Владимир Путин «сидит и довольно потирает руки», наблюдая за тем, как Европа и США ссорятся, заявил в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения директор Центра стратегических коммуникаций НАТО («Stratcom») Янис Сартс, пишет ЛЕТА.

Сартс отметил, что очаги напряжённости в мире растут и множатся. При этом в конфликтах всё большую роль начинают играть технологии.

Комментируя конфликт США с Ираном, Сартс оценил, что крупнейший и самый мощный союзник Латвии всё глубже втягивается в эту операцию. «Напряжённость между президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами растёт», — сказал Сартс.

«Какой будет траектория, мы сейчас предсказать не можем, но то, что это уже влияет на нас и будет влиять дальше, — очевидно», — отметил он.

Глава «Stratcom» считает, что общей тенденцией является рост нестабильности во всех её формах и проявлениях.

Сартс также заявил, что Иран, вероятно, получил от России значительно меньшую поддержку, чем ожидал. «И это заставляет будущих партнёров задуматься, стоит ли вообще вступать в сотрудничество с Россией», — сказал эксперт.

В то же время он подчеркнул крайне важный фактор: Россия выигрывает от изменений цен, и всё больше стран говорят о покупке российских энергоресурсов и снятии санкций. По словам эксперта, логика подсказывает, что чем выше будут цены на энергоресурсы, тем сильнее будет давление, однако необходимо бороться за сохранение санкций.

«И, конечно, чем больше и интенсивнее происходят ссоры между США и Европой, тем больше — я думаю — Путин сидит и довольно потирает руки», — добавил Сартс.

Как уже сообщалось, война США и Израиля против Ирана привела к фактической блокаде Ормузского пролива, через который транспортировалась пятая часть мировой нефти, что вызвало резкий рост цен.

В воскресенье Трамп предупредил, что НАТО ожидает очень мрачное будущее, если союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив. В понедельник он заявил, что ожидает помощи от Франции и Великобритании в обеспечении судоходства через пролив, который сейчас пытается блокировать Иран. На следующий день Трамп сообщил, что армии США больше не требуется военная помощь в войне против Ирана.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что восстановление свободного судоходства в Ормузском проливе не является задачей НАТО. По его словам, это требует участия более широкой коалиции, включая партнёров по Персидскому заливу, а также европейские страны и США.

«Мы работаем с другими странами над созданием надёжного плана по Ормузскому проливу, который позволит восстановить судоходство и транзит. Позвольте сказать ясно — это не является и никогда не планировалось как миссия НАТО», — заявил Стармер журналистам на Даунинг-стрит.

Тем временем представитель канцлера Германии Фридриха Мерца в понедельник заявил, что война на Ближнем Востоке, вызванная ударами США и Израиля по Ирану, не имеет никакого отношения к НАТО и не является войной альянса.