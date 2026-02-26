Корреспондент телеканала "Кан-11" Элиор Леви утверждает, что ХАМАС продолжает вооружаться, несмотря на присутствие в секторе Газы израильских военных.

Вместо туннелей и грузовиков для контрабанды оружия и его компонентов используется морское течение. Для отправки контрабандных грузов с Синайского полуострова используются специальные контейнеры или бочки, которые при погружении в море находятся ниже поверхности воды, но при этом не тонут.

По информации телеканала, контрабандный товар спускается в море примерно в восьми километрах от города Шейх-Зувейд на Северном Синае. Со скоростью примерно два морских узла контейнеры достигают побережья Дир аль-Балаха или Хан-Юниса за 10-14 часов. Одновременно с этим контрабандисты отвлекают внимание ЦАХАЛа с помощью дронов.

По данным "Кан-11", таким образом в Газу доставляются компоненты для ракетной программы ХАМАСа, в том числе гидроксильный полибутадиен – важный компонент твердого ракетного топлива, который позволяет значительно увеличить дальность ракет.

В настоящее время на Западном берегу реки Иордан (по израильской терминологии - в Иудее и Самарии), военными продолжаются операции в арабских населенных пунктах.

ЦАХАЛ контролирует "буферную зону" на юге Ливана и на юго-западе Сирии и время от времени наносит удары по целям и проводит операции на территории этих стран.

В Газе формально действует режим прекращения огня. При этом ЦАХАЛ контролирует буферную зону (более 50% территории сектора). В ответ на нарушения ЦАХАЛ атакует террористов.