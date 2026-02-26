Baltijas balss logotype
Исследование влияния классической музыки на здоровье бройлеров 0 104

В мире животных
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследование влияния классической музыки на здоровье бройлеров

Ученые из Китая провели исследование, посвященное воздействию классической музыки на здоровье бройлеров, содержащихся в условиях высокой плотности (20,3 птицы на 1 м²). Результаты показали, что музыка может смягчить негативные эффекты такого содержания.

 

В рамках эксперимента специалисты из Хэбэйского сельскохозяйственного университета отобрали 540 однодневных цыплят-бройлеров с одинаковой массой. Основная задача исследователей заключалась в оценке влияния классической музыки на рост, уровень стресса, антиоксидантный статус, иммунные функции и качество мяса бройлеров.

Цыплята были случайным образом разделены на 6 групп и содержались в трех различных условиях плотности посадки — 15,5, 17,9 и 20,3 головы на 1 м², по две группы в каждой категории. Одни группы получали корм под звуки классической музыки, в то время как другие — без музыкального сопровождения.

В процессе исследования ученые зафиксировали значительное негативное воздействие высокой плотности посадки на здоровье и общее состояние бройлеров. В частности, было отмечено снижение среднесуточного потребления корма и привеса, увеличение уровня смертности, а также рост кортикостерона и адренокортикотропного гормона в сыворотке крови. Кроме того, ухудшилось состояние селезенки и синовиальной сумки, а уровень иммуноглобулинов IgA, IgG, IgM снизился. Также наблюдалось ухудшение антиоксидантной защиты, выражающееся в повышении уровня малонового диальдегида и снижении активности каталазы, супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы. У птицы был зафиксирован высокий уровень холестерина и глюкозы, а также недостаток общего белка в сыворотке крови.

В то же время у бройлеров, получавших корм под классическую музыку, было отмечено более высокое потребление корма и снижение уровня кортикостерона, адренокортикотропного гормона и глюкозы по сравнению с другими группами. Также улучшилось состояние бурсы Фабрициуса (лимфоэпителиальный орган, находящийся в задней части клоаки у птиц) и показатели среднесуточного прироста грудных мышц. Уровни иммуноглобулинов A и G также показали улучшение.

На основании полученных данных исследователи пришли к выводу, что высокая плотность посадки (20,3 головы на 1 м²) негативно сказывается на темпах роста и общем состоянии здоровья бройлеров, однако классическая музыка может частично смягчить негативные последствия такого содержания.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Veterinary Science.

