Многие из нас хотя бы раз видели перья павлина. Их часто можно приобрести в зоопарках в качестве сувениров или использовать в качестве декора и аксессуаров. Но возникает вопрос — страдают ли от этого сами птицы?

Павлин без своего великолепного хвоста напоминает короля без короны, тигра без полос или ковбоя без сапог. Самец павлина на протяжении веков олицетворяет красоту, величие и гордость. Как и у многих других видов птиц, самцы павлинов значительно ярче и привлекательнее самок. Это необходимо для привлечения внимания самок во время брачных игр.

Однако каждый год, ближе к концу лета, павлины прекращают ухаживать за самками, демонстрируя им свои удивительные узоры на хвостовых перьях. В это время их оперение начинает постепенно линять. Этот процесс является естественной сезонной линькой для птиц.

Дело в том, что перья павлинов со временем изнашиваются, теряя свою функциональность и красоту. Поскольку эти перья не могут восстанавливаться самостоятельно, как кожа, птицы вынуждены сбрасывать их. После окончания брачного сезона в организме павлина активируются гормоны, которые инициируют процесс линьки и способствуют росту новых ярких перьев.

Примерно через семь месяцев — как раз к началу нового брачного сезона — все перья в хвосте отрастут заново, предоставляя самцам обновленное «оружие» для привлечения самок.