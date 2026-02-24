Кожей принято называть любую наружную ткань животного, включая покровы микроскопических беспозвоночных. Однако в узком смысле слова этот термин применяется только к наружным покровам хордовых. Самая тонкая кожа у ланцетника, небольшого морского существа (на фото). Она состоит из единственного слоя эпителиальных клеток, которые прикреплены к плотному внеклеточному веществу. Отделить такую кожу от тела практически невозможно.

Среди млекопитающих наименьшая толщина кожи наблюдается на летательной перепонке крыльев у летучих мышей: у вечерниц, например, в некоторых местах ее толщина составляет всего 20 микрон.