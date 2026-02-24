Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какое животное обладает самой тонкой кожей? 0 138

В мире животных
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какое животное обладает самой тонкой кожей?

Это ланцетник.

 

Кожей принято называть любую наружную ткань животного, включая покровы микроскопических беспозвоночных. Однако в узком смысле слова этот термин применяется только к наружным покровам хордовых. Самая тонкая кожа у ланцетника, небольшого морского существа (на фото). Она состоит из единственного слоя эпителиальных клеток, которые прикреплены к плотному внеклеточному веществу. Отделить такую кожу от тела практически невозможно.

Среди млекопитающих наименьшая толщина кожи наблюдается на летательной перепонке крыльев у летучих мышей: у вечерниц, например, в некоторых местах ее толщина составляет всего 20 микрон.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у кошек наблюдаются залысины на ушах?
Изображение к статье: Розовый слон: познакомьтесь с самым необычным детенышем Африки
Изображение к статье: Почему некоторые кошки не мурлыкают
Изображение к статье: Тайна природы: почему обезьяны не становятся людьми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео