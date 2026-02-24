Baltijas balss logotype
Как совы достигают полной бесшумности? 0 118

В мире животных
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как совы достигают полной бесшумности?

Это обусловлено уникальной конструкцией их крыльев.

 

На переднем крае крыла совы расположен острый гребень, который при взмахе крыльев замедляет поток встречного воздуха, отклоняя его в сторону и тем самым уменьшая уровень шума. Задний край крыльев также оборудован «глушителем» — пушистой бахромой, которая устраняет завихрения, возникающие при изменении потоков воздуха за крыльями.

Кроме того, мягкий пух, покрывающий тело совы, эффективно поглощает все звуки, возникающие во время полета. Поэтому услышать сову практически невозможно, даже если она пролетит так близко, что до нее можно дотянуться рукой.

Оставить комментарий

