Представьте себе: вы выходите из дома, осматриваете улицу — кафе, автобусы, светофоры. И вдруг вдалеке появляется голова динозавра! Интересно, смогли бы динозавры сосуществовать с нами, если бы не вымерли миллионы лет назад?

Динозавры существуют и сегодня: это птицы. Эти пернатые существа произошли от динозавров и входят в их генеалогическое древо, так что технически некоторые динозавры действительно пережили столкновение с астероидом 66 миллионов лет назад. Более того, они даже процветают! В настоящее время их насчитывается около 14 000 видов.

Но если говорить о «настоящих» свирепых и гигантских динозаврах, смогли бы они выжить в наши дни?

Динозавры в современном мире

Динозавры властвовали на Земле в течение 150 миллионов лет, пережив периоды жары и холода, вулканические извержения и изменения уровня моря. В современном мире нет ничего, что могло бы стать для них фатальным.

С учетом сказанного, основное различие между эпохой динозавров и нашим временем заключается в том, что современная Земля значительно холоднее, с ледяными шапками на полюсах. В более прохладном климате преимущество имеют крупные животные, так как они легче сохраняют тепло. Тем не менее, меньшие животные, обладающие утеплителем в виде шерсти или перьев, также способны успешно переносить холод. Это означает, что как огромные динозавры, такие как длинношеие зауроподы, так и мелкие, покрытые перьями, такие как велоцирапторы и им подобные, могли бы хорошо адаптироваться к современным условиям. Меньшие динозавры без перьев, вероятно, оказались бы наиболее уязвимыми.

Безусловно, животным было бы сложно обитать на ограниченных территориях, ведь даже более мелкие виды сегодня страдают от вырубки лесов. Однако это уже совершенно другая история...