Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какие динозавры могли бы обитать в нашем современном мире? 0 81

В мире животных
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие динозавры могли бы обитать в нашем современном мире?

Представьте себе: вы выходите из дома, осматриваете улицу — кафе, автобусы, светофоры. И вдруг вдалеке появляется голова динозавра! Интересно, смогли бы динозавры сосуществовать с нами, если бы не вымерли миллионы лет назад?

 

Динозавры существуют и сегодня: это птицы. Эти пернатые существа произошли от динозавров и входят в их генеалогическое древо, так что технически некоторые динозавры действительно пережили столкновение с астероидом 66 миллионов лет назад. Более того, они даже процветают! В настоящее время их насчитывается около 14 000 видов.

Но если говорить о «настоящих» свирепых и гигантских динозаврах, смогли бы они выжить в наши дни?

Динозавры в современном мире

Динозавры властвовали на Земле в течение 150 миллионов лет, пережив периоды жары и холода, вулканические извержения и изменения уровня моря. В современном мире нет ничего, что могло бы стать для них фатальным.

С учетом сказанного, основное различие между эпохой динозавров и нашим временем заключается в том, что современная Земля значительно холоднее, с ледяными шапками на полюсах. В более прохладном климате преимущество имеют крупные животные, так как они легче сохраняют тепло. Тем не менее, меньшие животные, обладающие утеплителем в виде шерсти или перьев, также способны успешно переносить холод. Это означает, что как огромные динозавры, такие как длинношеие зауроподы, так и мелкие, покрытые перьями, такие как велоцирапторы и им подобные, могли бы хорошо адаптироваться к современным условиям. Меньшие динозавры без перьев, вероятно, оказались бы наиболее уязвимыми.

Безусловно, животным было бы сложно обитать на ограниченных территориях, ведь даже более мелкие виды сегодня страдают от вырубки лесов. Однако это уже совершенно другая история...

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у кошек наблюдаются залысины на ушах?
Изображение к статье: Розовый слон: познакомьтесь с самым необычным детенышем Африки
Изображение к статье: Почему некоторые кошки не мурлыкают
Изображение к статье: Тайна природы: почему обезьяны не становятся людьми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео