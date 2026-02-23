Baltijas balss logotype
Почему сумчатые не стали обычными млекопитающими?

В мире животных
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему сумчатые не стали обычными млекопитающими?

Сумчатые млекопитающие и плацентарные — это разные ветви эволюционного древа, а не предки друг друга.

 

Человек, как и большинство млекопитающих, принадлежит к группе плацентарных. У нас имеется высокоразвитая плацента, которая обеспечивает плод всем необходимым и выводит отходы его жизнедеятельности. Поэтому детеныши плацентарных млекопитающих появляются на свет относительно развитыми.

Сумчатые, в свою очередь, не имеют полноценной плаценты, что заставляет их рожать детенышей фактически недоношенными, а затем донашивать их в сумке.

Сумчатые не являются предками плацентарных, а представляют собой, так сказать, параллельную ветвь. Около 90 миллионов лет назад живородящие млекопитающие разделились на две группы: сумчатых и настоящих зверей (эутериев), к которым относятся и плацентарные.

Дальнейшая эволюция каждой из этих групп пошла своим путем. Плацентарные млекопитающие оказались более адаптированными и вытеснили своих конкурентов почти повсеместно, за исключением изолированных континентов, таких как Австралия и Южная Америка.

Примерно 3–4 миллиона лет назад образовался Панамский перешеек, и плацентарные млекопитающие, хлынувшие в Южную Америку, вытеснили почти всех местных сумчатых. Лишь несколько видов, например, опоссум, смогли выдержать конкуренцию. Таким образом, единственным местом, где сумчатые остались доминирующими, стала Австралия.

