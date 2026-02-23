Такое утверждение выдвинули австралийские палеонтологи из Университета Флиндерса. Они нашли в реке Финке окаменелости рыбы, существовавшей 380 миллионов лет назад. Одной из характерных черт этого существа является наличие четырех конечностей (или их аналогов).

Кроме того, у рыбы, помимо жабр, были обнаружены отверстия в верхней части черепа, которые способствовали дыханию на поверхности воды.

Исследователи полагают, что данная рыба принадлежит к древней линии тетраподоморфов — некоторые из этих видов стали предками четвероногих наземных животных, от которых впоследствии произошли люди, как указано в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале The Journal of Vertebrate Paleontology.