Действительно ли человек произошел от… рыбы? 0 86

В мире животных
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Действительно ли человек произошел от… рыбы?

Существует мнение, что рыба является одним из далеких предков человека…

 

Такое утверждение выдвинули австралийские палеонтологи из Университета Флиндерса. Они нашли в реке Финке окаменелости рыбы, существовавшей 380 миллионов лет назад. Одной из характерных черт этого существа является наличие четырех конечностей (или их аналогов).

Кроме того, у рыбы, помимо жабр, были обнаружены отверстия в верхней части черепа, которые способствовали дыханию на поверхности воды.

Исследователи полагают, что данная рыба принадлежит к древней линии тетраподоморфов — некоторые из этих видов стали предками четвероногих наземных животных, от которых впоследствии произошли люди, как указано в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале The Journal of Vertebrate Paleontology.

Оставить комментарий

Видео