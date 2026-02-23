Знаете ли вы, что гуси не только спасли римлян, укрывшихся в крепости на Капитолийском холме во время нашествия варваров? Во время холодной войны эти птицы использовались для охраны военных объектов в Западной Германии, а королевские гвардейцы Англии приняли гуся в свои ряды. В наши дни китайские пограничники также применяют этих птиц для патрулирования государственной границы.

Гуси, спасшие Рим

Древнеримский историк Тит Ливий описывал, как жители Рима, выжившие во время нашествия галлов, смогли укрыться в крепости на Капитолийском холме. Осада длилась полгода, и в одну из ночей галлы попытались тайно атаковать ослабленных защитников. Никто не заметил приближения врагов, кроме гусей, которые жили при храме богини Юноны. Они начали громко гоготать, разбудив стражу, и римляне смогли успешно отразить атаку. С тех пор существует поговорка: «Гуси Рим спасли». Это выражение обычно употребляется, когда удача помогает избежать серьезных неприятностей.

Гусь в рядах королевской гвардии

Известны случаи использования гусей на войне и в более поздние времена. В 1838 году гусь по имени Джейкоб спас британских гвардейцев, отправленных для подавления бунта в Канаде. Он поднял тревогу и не позволил инсургентам неожиданно атаковать англичан под прикрытием метели. Джейкоб вернулся в Англию вместе со своим полком и прослужил еще 8 лет в Веллингтонских казармах.

Эксперименты американских военных

Во время холодной войны гусей начали целенаправленно использовать для охраны объектов. В частности, как американские морпехи, так и северовьетнамские военные размещали загоны с птицами по периметру лагерей, чтобы противник не прошел незамеченным.

В 1986 году журнал Time описал пилотный проект 32-го командования ПВО в Западной Германии. Он начался с 18 пернатых охранников, а в дальнейшем планировалось увеличить поголовье до 900 птиц, которые должны были патрулировать объекты «взводами» по 6–40 особей.

Проект имел серьезное технико-экономическое обоснование. По расчетам Минобороны США, содержание патрульной группы гусей обходилось в два раза дешевле, чем содержание сторожевого пса. Гуси обладают отличным зрением и могут видеть в ультрафиолетовом спектре. В отличие от собак, они лучше различают мелкие детали. Во время сна у гусей остается открытым один глаз, и бодрствует контролирующее его полушарие мозга, что ученые называют однополушарным медленным сном.

Гуси — территориальные птицы, которые свирепо защищают свою территорию и способны различать своих и чужих, включая людей в военной форме. Наиболее подходящими для охраны признали три породы: римскую хохлатую (ту самую, из храма Юноны), китайскую и седлоспинного померанца.

Шотландский дозор

Идею использования гусей для охраны объектов американские военные, вероятно, позаимствовали в Шотландии. Так считают авторы портала military.com. Генерал-майор Виктор Джозеф Хьюго-младший из 32-го командования ПВО отправил своего помощника на винокурню Ballantine’s в шотландском Дамбартоне для оценки возможности использования гусей в охране. В этом городе птицы охраняли обширную территорию склада, где хранилось виски на миллионы британских фунтов. Владельцы в основном использовали китайскую и римскую породы. За время службы гуси из Дамбартона неоднократно доказывали свою эффективность. Местные жители стали называть их Scotch Watch (scotch — шотландский виски, watch — дозор). Это название прижилось, а стадо дозорных гусей приобрело звездный статус: на склады водили экскурсии, о птицах снимали телесюжеты и писали в британских газетах.

Гуси охраняли склады винокурни около 50 лет. Лишь в 2012 году последние 7 особей были отправлены на пенсию и интегрированы в стадо парка «Глазго Грин» на востоке столицы Шотландии. В память о караульных птицах в 2020 году на складе был установлен монумент.

На границе

В наши дни китайские полицейские начали использовать гусей в сельских районах. Днем их держат в загоне, чтобы они не нападали на посетителей, а на ночь выпускают для патрулирования территории вокруг зданий участков. Кроме того, китайские власти активно применяют пернатых охранников для патрулирования границы с Вьетнамом. Во время пандемии COVID-19 в дополнение к собакам и дронам около 500 гусей использовали для охраны 533-километрового участка границы в окрестностях города Чунцзо, как сообщает журнал National Geographic. По словам российского орнитолога Петра Глазова, гуси могут иметь преимущества перед собаками, так как они более избирательны при подаче сигнала тревоги. Собаки могут лаять просто ради развлечения или общения с сородичами, тогда как гуси поднимают шум только в случае, если на их территорию проникает посторонний.