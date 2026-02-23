Не все владельцы собак знают о данной патологии. Тем не менее, среди всех нарушений в работе центральной и периферической нервной системы у животных, это состояние является наиболее распространенным. Кинологи объяснили, что такое вестибулярный синдром у собак и почему он возникает.

Что представляет собой вестибулярный синдром

Проще говоря, это расстройства, связанные с нарушением равновесия. Из-за данного неврологического расстройства у питомца могут проявляться симптомы, мешающие ему вести привычный образ жизни: у собаки наблюдается неустойчивая походка, она может наклонять голову в сторону или падать на бок во время движения. В самых тяжелых случаях животное начинает вращаться вокруг своей оси и не может подняться.

Считается, что вестибулярный синдром чаще всего встречается у пожилых собак, однако он может затронуть питомцев любого возраста и породы.

Причины возникновения вестибулярного синдрома

Наиболее распространенной причиной этого расстройства является отит среднего и внутреннего уха. Обычно это следствие наружного отита, то есть воспаления наружного слухового прохода, который простирается от ушной раковины до барабанной перепонки. Кроме того, причиной поражения среднего уха могут стать полипы или другие новообразования, а также неврит слухового нерва.

Также проблема может быть связана с патологиями головного мозга, а в редких случаях — с токсическими отравлениями или метаболическими нарушениями.

Рекомендации для владельцев

При появлении хотя бы одного из симптомов следует записаться на прием к ветеринарному неврологу. Специалист проведет необходимую диагностику, обычно это МРТ или КТ. Если в результате обследования не будут обнаружены структурные изменения, ветеринар может назначить дополнительные лабораторные исследования.