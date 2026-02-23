С детства нас завораживали знаменитые путешествия Синдбада-морехода. Этот мифический персонаж пережил множество удивительных приключений. Одно лишь его путешествие на огромной птице рухх вызывает восхищение и недоумение. Однако, несмотря на свою фантастичность, эта история имеет под собой определенные исторические корни. Известно, что многие сказания о Синдбаде основаны на записях, сделанных капитаном Бузургом ибн Шахрияром.

Этот арабский капитан — реальная личность, жившая в X веке, который записывал интересные ему истории о далеких странах, услышанные от путешественников, купцов и капитанов. Он старался отделять правду от вымысла, и в его произведениях, как правило, описываются не вымышленные, а реально существующие страны, а рассказчиками выступают его современники.

Примечательно, что в записях Бузурга ибн Шахрияра упоминаются гигантские птицы, а основная сюжетная линия полностью совпадает с рассказами Синдбада о птице рухх. Для людей средневековья существование этой птицы было вполне естественным. На картах, составленных по описаниям Марко Поло, даже были обозначены острова, где обитала птица рухх. Этот путешественник указал точное место ее обитания. Говоря о фауне Мадагаскара, Марко Поло писал, что на острове живет гигантский гриф:

«Гриф очень силен и велик, он может схватить слона и унести его высоко в воздух, а затем сбросить на землю, где слон разобьется; после этого гриф клюет его, ест и наслаждается им... О грифе нужно еще сказать, что на островах его зовут руком».

Неудивительно, что Мадагаскар стал считаться родиной птицы рухх. Здесь действительно обитали огромные птицы, и не в эпоху динозавров, а совсем недавно — они были истреблены примерно 400 лет назад.

Прообразом птицы рухх стал гигантский страус эпиорнис, или воромпатра, как его называли местные жители. Хотя он не питался слонами и не умел летать, у него были все признаки, присущие птице рухх, такие как огромный рост и яйца невероятных размеров. Трехметровые эпиорнисы несли яйца объемом до 8-9 литров.

Местные жители иногда использовали яичную скорлупу как бочонки для воды. Находки этих яиц встречаются в торфяных болотах Мадагаскара. Европейская наука узнала о существовании мадагаскарской птицы рухх в середине XIX века, когда ученые получили в свое распоряжение яйца и кости эпиорниса.