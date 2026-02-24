Гены влияют не только на внешность или группу крови, но и на вероятность развития серьёзных заболеваний. Эксперт объяснил, как выявить генетические риски и снизить их при помощи профилактических мер и здорового образа жизни.
Эксперт: Олег Швец, диетолог
Влияние генов на здоровье
У человека примерно 20 тысяч генов, которые определяют функционирование организма, его развитие и адаптацию к окружающей среде. Многие болезни имеют генетические ассоциации, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкологические и аутоиммунные патологии.
Некоторые болезни почти полностью обусловлены наследственными мутациями или патогенными вариантами генов. Они приводят к развитию генетических заболеваний, которые нельзя передать через окружающую среду или образ жизни.
"Анализ семейной истории позволяет определить повышенный риск развития заболеваний, встречавшихся у родственников. В ряде случаев это основание для генетического тестирования или профилактических мероприятий", — отметил Швец.
Как предотвратить наследственные болезни
Гены не полностью определяют будущее. Многие заболевания формируются под влиянием как наследственных факторов, так и внешних — питания, физической активности, курения и воздействия химических веществ.
Даже при неблагоприятной наследственности соблюдение здорового образа жизни способно существенно снизить риски заболеваний, включая аутоиммунные болезни, онкологические патологии и психические расстройства.
Как собрать семейный анамнез
Важно учитывать информацию о здоровье родственников разных степеней родства:
- Первой степени: родители, родные братья и сестры, дети
- Второй степени: сводные братья и сестры, бабушки и дедушки, тёти и дяди, племянники и племянницы, внуки
- Третьей степени: двоюродные братья и сестры, тёти и дяди, прабабушки и прадедушки, правнуки
Необходимо фиксировать возраст родственников, возраст постановки диагноза, наличие или перенесенные заболевания. Особое внимание уделяется сердечно-сосудистым проблемам в молодом возрасте, онкологии, диабету и наследственным синдромам.
"Семейная история здоровья — простой, но крайне ценный инструмент оценки риска. Гены изменить нельзя, но поведение, которое влияет на реализацию этого риска, — вполне", — подчеркнул Швец.
