Генетика и болезни: советы эксперта по профилактике наследственных заболеваний 0 142

Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Гены влияют не только на внешность или группу крови, но и на вероятность развития серьёзных заболеваний. Эксперт объяснил, как выявить генетические риски и снизить их при помощи профилактических мер и здорового образа жизни.

Эксперт: Олег Швец, диетолог

Влияние генов на здоровье

У человека примерно 20 тысяч генов, которые определяют функционирование организма, его развитие и адаптацию к окружающей среде. Многие болезни имеют генетические ассоциации, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкологические и аутоиммунные патологии.

Некоторые болезни почти полностью обусловлены наследственными мутациями или патогенными вариантами генов. Они приводят к развитию генетических заболеваний, которые нельзя передать через окружающую среду или образ жизни.

"Анализ семейной истории позволяет определить повышенный риск развития заболеваний, встречавшихся у родственников. В ряде случаев это основание для генетического тестирования или профилактических мероприятий", — отметил Швец.

Как предотвратить наследственные болезни

Гены не полностью определяют будущее. Многие заболевания формируются под влиянием как наследственных факторов, так и внешних — питания, физической активности, курения и воздействия химических веществ.

Даже при неблагоприятной наследственности соблюдение здорового образа жизни способно существенно снизить риски заболеваний, включая аутоиммунные болезни, онкологические патологии и психические расстройства.

Как собрать семейный анамнез

Важно учитывать информацию о здоровье родственников разных степеней родства:

  • Первой степени: родители, родные братья и сестры, дети
  • Второй степени: сводные братья и сестры, бабушки и дедушки, тёти и дяди, племянники и племянницы, внуки
  • Третьей степени: двоюродные братья и сестры, тёти и дяди, прабабушки и прадедушки, правнуки

Необходимо фиксировать возраст родственников, возраст постановки диагноза, наличие или перенесенные заболевания. Особое внимание уделяется сердечно-сосудистым проблемам в молодом возрасте, онкологии, диабету и наследственным синдромам.

"Семейная история здоровья — простой, но крайне ценный инструмент оценки риска. Гены изменить нельзя, но поведение, которое влияет на реализацию этого риска, — вполне", — подчеркнул Швец.

источник

#медицина #профилактика #генетика #диетолог #здоровый образ жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
