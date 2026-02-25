Международная команда ученых выявила, что единственное коренное насекомое Антарктиды уже потребляет микропластик, несмотря на то, что живет в одном из самых удаленных и изолированных уголков планеты. Опубликованное в журнале Science of the Total Environment исследование стало первым в своем роде, которое изучает влияние микропластика на антарктических насекомых, а также первым, подтвердившим наличие пластиковых частиц в пойманных в дикой природе мошках.

В центре исследования находится вид Belgica antarctica – некусающая мошка размером примерно с зерно риса. Это самое южное насекомое на Земле и единственный вид, полностью обитающий исключительно в Антарктиде. Личинки этого вида живут во влажных зарослях мха и водорослей вдоль Антарктического полуострова, а их плотность в некоторых местах может достигать почти 40 000 особей на квадратный метр. Питаясь разлагающейся растительной органикой, они играют важную роль в переработке питательных веществ и поддержании работы уязвимой почвенной экосистемы.

Хотя Антарктида часто считается нетронутой дикой природой, предыдущие исследования обнаружили пластиковые частицы в свежевыпавшем снегу и в прилегающих морских водах. Их концентрация ниже, чем в большинстве других регионов планеты, но пластик все же попадает на континент через океанские течения, ветер и деятельность человека, связанную с научными станциями и судами. Чтобы выяснить, как микропластик влияет на насекомых, ученые провели серию лабораторных экспериментов. Первые результаты оказались неожиданными. Даже при самых высоких концентрациях пластика насекомые выживали. Их базовый метаболизм не изменялся. На первый взгляд, казалось, что все в порядке.

Однако более детальный анализ выявил скрытые последствия. У личинок, подвергшихся воздействию высоких концентраций микропластика, снизились запасы жира, хотя уровни углеводов и белков оставались прежними. Жир необходим для накопления энергии, особенно в суровых условиях Антарктиды.

Ученые предполагают, что из-за медленного питания в холодной среде и сложной структуры природных почв личинки фактически проглатывают лишь ограниченное количество пластика. Поскольку эксперименты в Антарктиде сложно проводить, воздействие изучалось всего 10 дней. Для понимания долгосрочного влияния микропластика на насекомых необходимы более продолжительные исследования. На втором этапе исследования ученые поставили простой, но критически важный вопрос: поглощают ли личинки Belgica antarctica микропластик, уже присутствующий в их естественной среде обитания?

В ходе экспедиции вдоль западного побережья Антарктического полуострова команда собрала личинки в 20 разных точках на 13 островах. Все образцы сразу же были законсервированы, чтобы предотвратить дальнейшее потребление пластика. Команда тщательно препарировала пятимиллиметровых личинок и исследовала содержимое их кишечника с помощью современных методов визуализации, способных обнаруживать химические "отпечатки" частиц размером до четырех микрометров – значительно меньше, чем способен различить человеческий глаз. В ходе анализа 40 личинок ученые обнаружили два фрагмента микропластика.

Хотя на первый взгляд это кажется незначительным, исследователи рассматривают находку как ранний сигнал. Уровень микропластика в Антарктиде по-прежнему намного ниже, чем в большинстве регионов планеты. Однако исследование показывает, что пока пластик не заполняет эти почвенные сообщества, но он уже попадает в систему. При более высоких концентрациях он способен нарушать энергетический баланс личинок.