Страх человека перед змеями не случаен, ведь среди них есть множество ядовитых видов, способных убить за мгновение. Но может ли яд змеи угрожать ей самой? Например, в случае конфликта с особью своего вида?

Если ядовитая змея получает укус от другой ядовитой змеи того же вида (например, в ходе драки или спаривания), она не понесет ущерба. Однако, если ее укусит змея другого вида, это может привести к летальному исходу.

Змеи эволюционировали так, чтобы быть невосприимчивыми к яду своего вида, поскольку укусы между соперниками или партнерами происходят довольно часто. Тем не менее, трудно представить, что змеи разных видов часто нападают друг на друга. Именно поэтому у этих животных не было возможности развить иммунитет к яду других видов, которых существует огромное количество.

Следует отметить, что яд, который вводит змея при укусе, и токсичность жертвы, пострадавшей от укуса, — это разные вещи. В первом случае животное обладает иммунитетом к яду своего вида, во втором — все зависит от особенностей пищеварительной системы змеи.

Исследования показали, что в желудках большинства змей вырабатываются химические вещества, которые быстро расщепляют змеиный яд. Таким образом, змея может быстро справиться с отравленной жертвой, которую она только что съела. Вероятно, если вы когда-либо наблюдали за змеями, вы заметили, что если змея вводит яд в мышь, другая змея может легко отобрать эту добычу, съесть ее и остаться в живых!