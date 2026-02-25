Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Может ли ядовитая змея погибнуть от собственного яда? 0 255

В мире животных
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Может ли ядовитая змея погибнуть от собственного яда?

Страх человека перед змеями не случаен, ведь среди них есть множество ядовитых видов, способных убить за мгновение. Но может ли яд змеи угрожать ей самой? Например, в случае конфликта с особью своего вида?

 

Если ядовитая змея получает укус от другой ядовитой змеи того же вида (например, в ходе драки или спаривания), она не понесет ущерба. Однако, если ее укусит змея другого вида, это может привести к летальному исходу.

Змеи эволюционировали так, чтобы быть невосприимчивыми к яду своего вида, поскольку укусы между соперниками или партнерами происходят довольно часто. Тем не менее, трудно представить, что змеи разных видов часто нападают друг на друга. Именно поэтому у этих животных не было возможности развить иммунитет к яду других видов, которых существует огромное количество.

Следует отметить, что яд, который вводит змея при укусе, и токсичность жертвы, пострадавшей от укуса, — это разные вещи. В первом случае животное обладает иммунитетом к яду своего вида, во втором — все зависит от особенностей пищеварительной системы змеи.

Исследования показали, что в желудках большинства змей вырабатываются химические вещества, которые быстро расщепляют змеиный яд. Таким образом, змея может быстро справиться с отравленной жертвой, которую она только что съела. Вероятно, если вы когда-либо наблюдали за змеями, вы заметили, что если змея вводит яд в мышь, другая змея может легко отобрать эту добычу, съесть ее и остаться в живых!

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Могут ли животные распознать человеческий страх? Исследование с лошадьми
Изображение к статье: В Японии появилась свинья, органы которой могут быть пересажены человеку
Изображение к статье: У медоносных пчёл есть собственный танцпол
Изображение к статье: Почему не все приматы эволюционировали в людей?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео