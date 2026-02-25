Baltijas balss logotype
Розовый слон: познакомьтесь с самым необычным детенышем Африки 0 229

В мире животных
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Розовый слон: познакомьтесь с самым необычным детенышем Африки

Редкое животное было замечено в Южноафриканской Республике.

 

Фотограф дикой природы Тео Потгитер запечатлел в национальном парке Крюгера слоненка розового цвета. Этот малыш является альбиносом — редкое генетическое заболевание приводит к прекращению выработки меланина, пигмента, отвечающего за окраску кожи и шерсти.

Альбинизм наблюдается только у тех слонов, которые унаследовали эту особенность от обоих родителей. Среди слонов альбинизм встречается крайне редко — примерно у одной особи на десять тысяч.

У альбиносов в дикой природе шансы на выживание невелики: недостаток меланина негативно сказывается на зрении, а светлый окрас делает их более заметными для хищников, что лишает их естественной маскировки. Кроме того, сородичи иногда избегают «белых ворон», как показали недавние исследования с участием сомов.

Тем не менее, у африканского слоненка, похоже, нет таких проблем — стадо тепло приняло необычного детеныша. Более того, это не первый «розовый» слон, встреченный в этом национальном парке. Ранее фотографу уже удавалось наблюдать другого слоненка-альбиноса здесь.

«В обоих недавних наблюдениях двух различных слонят остальная часть стада, казалось, проявляла заботу и терпение в отношении этих молодых особей», — отметил Потгитер.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
