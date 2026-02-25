Baltijas balss logotype
Тайна природы: почему обезьяны не становятся людьми

В мире животных
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тайна природы: почему обезьяны не становятся людьми

Согласно дарвинистской теории, после миллиардов лет эволюции простейшие клеточные организмы трансформировались в людей. Однако, кажется, что расстояние от обезьяны до человека — всего лишь один шаг.

 

Сегодня мы сосуществуем с животными, которые, согласно эволюционной теории, являются предками нашего вида. Тем не менее, обезьяны обитают на планете гораздо дольше нас и, по какой-то причине, не проявляют стремления к эволюции, даже если мы покажем им наши инструменты и обучим арифметике. Противники теории эволюции, далекие от науки, используют этот факт для опровержения дарвинизма. Однако давайте не будем следовать их примеру и постараемся разобраться в сути вопроса.

Известно, что человек произошел от обезьян. Но от каких именно, если их видов так много? Считается, что одним из самых древних предков человека является род австралопитеков или наяпитеков. Эти группы обладали необходимыми характеристиками для «запуска» эволюции более разумного вида, однако сегодня их на Земле не наблюдается. Конечно, другие виды обезьян также могли бы эволюционировать, но что им мешает? Основная причина — отсутствие необходимости. Предки человека начали эволюционировать в ответ на изменения климата. В условиях экстремальной среды выживали лишь самые умные и сильные особи, что привело к тому, что с каждым поколением человекоподобные обезьяны становились все более разумными.

Также стоит отметить еще одну важную причину: сегодня экологическая ниша, которую могли бы занять обезьяны, уже занята нами. Ранее на Земле наряду с Homo sapiens существовали и другие виды древних людей. Однако по различным причинам Человек разумный смог устранить их с лица планеты — кого-то наши предки уничтожили, а с кем-то скрестились, «растворив» их генетический код в своем.

Не стоит забывать, что на эволюцию обезьян в человека у природы ушло более миллиона лет. Возможно, нам просто нужно подождать, и тогда приматы разовьются в новый вид и станут нашими конкурентами.

