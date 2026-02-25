Baltijas balss logotype
Почему некоторые кошки не мурлыкают

В мире животных
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему некоторые кошки не мурлыкают

Не все кошки мурлыкают. Некоторые выражают привязанность и спокойствие по-своему. Кошки издают этот звук, ритмично подёргивая мышцы горла и области вокруг голосовых связок. Возникающие вибрации создают мягкое звучание, которое мы связываем с чувством удовлетворения.

Котята начинают мурлыкать через несколько дней после рождения и продолжают делать это во время кормления, сообщая матери, что чувствуют себя в безопасности и довольны. Мурлыканье может быть для кошки способом самоуспокоения: оно помогает регулировать дыхание и даже снижает кровяное давление — как у животного, так и у человека.

Как и люди, кошки обладают разными голосовыми привычками. Одни часто мяукают, другие почти беззвучны. Кошка, которая не мурлычет, может быть просто тихой по своей природе.

Иногда мурлыканье настолько негромкое, что заметить его можно только прикоснувшись к горлу питомца или приложив ухо к его телу. Некоторые кошки «приберегают» мурлыканье для особых моментов — например, во время еды или перед сном.

Если кошка не мурлычет, но обнимается, ходит за хозяином, трётся о ноги или разминает одеяло лапами, значит, она всё равно чувствует спокойствие и привязанность. Мурлыканье — лишь один из способов проявления любви. Расслабленная поза, медленное моргание или тихое сидение рядом также могут быть признаками довольного питомца.

Если кошка раньше мурлыкала, но вдруг перестала, это может говорить о стрессе, боли или болезни. У нездорового животного часто меняется аппетит, режим сна или привычки груминга.

Заболевания, затрагивающие горло, голосовые связки или дыхательную систему, нередко мешают мурлыканию. В таких случаях стоит обратиться к ветеринару, чтобы исключить физические проблемы. Испуганная или встревоженная кошка тоже перестаёт мурлыкать. Она может хранить молчание до тех пор, пока снова не почувствует себя в безопасности.

#домашние животные #кошки #стресс #общение
