Кошки славятся своей тщательной заботой о шерсти; их мягкий и густой мех требует постоянного внимания. Но вокруг ушей шерсть гораздо менее плотная. Является ли это нормальным явлением?

По мнению специалистов, залысины на ушах — это не просто нормальное явление, а важный аспект эволюционной истории кошек.

Почему шерсть не растет у ушей

Джудит Стелла, эксперт по защите животных из Университета Пердью, утверждает, что мех необходим котам для защиты от мелких повреждений, сохранения тепла и передачи социальных сигналов. Однако его распределение по телу неравномерно.

Шерсть кошек состоит из двух слоев: тонкого подшерстка, который обеспечивает тепло и редеет летом, и грубого остевого волоса, который защищает. Эта двойная структура покрывает почти все тело, за исключением нескольких ключевых зон.

«На подушечках лап нет шерсти — она собирала бы грязь и влагу. В области ануса волосы тоже несколько тоньше, что помогает поддерживать чистоту», — объясняет Стелла.

Область вокруг ушей — еще один уникальный случай. По словам Стеллы, редкая шерсть на морде кошки является нормой. Однако ученым неясно, почему это происходит. «Должна быть какая-то эволюционная, адаптивная причина, по которой это место выглядит именно так. Я предполагаю, что это связано со слухом», — добавляет Стелла.

Эта особенность наблюдается не только у домашних кошек (Felis catus); она распространена среди мелких видов, таких как африканские дикие кошки (Felis lybica), оцелоты (Leopardus pardalis) и рыси (род Lynx), все из которых принадлежат к подсемейству кошачьих. У крупных кошек, таких как тигры (Panthera tigris), львы (Panthera leo) и ягуары (Panthera onca), входящих в подсемейство Pantherinae, такой же лысины не наблюдается.

Наличие залысин у мелких кошек может свидетельствовать о том, что это результат естественного отбора, поскольку такие проплешины могут быть выгодны для маленьких кошек, но не для крупных.

Стелла выдвинула гипотезу о том, что преимущество может заключаться в методах охоты различных видов кошек. «Кошки способны слышать ультразвуковые звуки, а грызуны издают звуки в этом диапазоне», — отметила она. «Возможно, отсутствие меха помогает лучше фокусировать звуковые волны в ухе или определять направление их источника».

Хотя мелкие виды кошек охотятся на разнообразную добычу, включая птиц и змей, исследования показывают, что основную часть их рациона составляют грызуны, что делает любые адаптации для их обнаружения ценным преимуществом. Для крупных кошек, охотящихся на более крупных животных, таких как антилопы или дикие кабаны, обнаружение ультразвуковых частот менее критично для выживания — возможно, именно поэтому у них не развился такой же характерный рисунок шерсти.