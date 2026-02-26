Baltijas balss logotype
Как из одомашненного волка возникло множество пород собак?

В мире животных
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как из одомашненного волка возникло множество пород собак?

Благодаря искусственному отбору.

 

После одомашнивания волков люди начали использовать их для различных задач: от поиска и загоняния дичи на охоте до охраны территорий и жилищ. Позже эти животные стали помогать в управлении стадами домашних животных и выполняли другие функции. Для каждой из этих задач отбирались собаки, которые лучше всего справлялись с ней, что обеспечивало им преимущество в размножении. Таким образом, селекция собак с самого начала развивалась в разных направлениях.

Кроме того, этот процесс происходил независимо в различных регионах, где для схожих целей выводились свои породы собак. Например, было создано множество овчарок, предназначенных для помощи в выпасе овец. Со временем у собак появились новые «профессии», такие как спасатели, цирковые и декоративные, и для каждой из них создавались отдельные породы. При этом домашние собаки оказались вне действия естественного отбора, который в дикой природе устраняет отклонения от типичного облика, поддерживая видовую норму.

Многие породные признаки, особенно в окрасе, представляют собой просто черты, случайно присущие особям с выдающимися рабочими качествами, которые были «увековечены» в их потомстве.

