Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новинки стриминговых платформ: главные премьеры, которые уже доступны 0 167

Культура &
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из фильма: "Голубая Луна"

Кадр из фильма: "Голубая Луна"

Ведущие сервисы Netflix, Apple TV+ и Disney+ представили обновленный список контента. Среди новинок — биографические драмы, продолжения популярных сериалов и ретроспектива классики, посвященная памяти выдающихся актеров.

Мы собрали список отличных новых вариантов от стриминговых платформ, которые обязательно стоит посмотреть.

Кинопремьеры и памятные просмотры

"Апокалипсис сегодня" (1979): Возвращение классики Фрэнсиса Форда Копполы в списки рекомендаций связано со смертью Роберта Дюваля. Актер умер 15 февраля 2026 года в возрасте 95 лет. Его роль подполковника Килгора стала одной из самых знаковых в истории кинематографа, воплотив сложность и противоречивость военной политики того времени.

"Голубая Луна" (2025): Биографическая драма Ричарда Линклейтера с Итаном Хоуком в главной роли. Фильм посвящён судьбе бродвейского лирика Лоренца Харта. Лента, снятая в рамках одной локации (бара), фокусируется на внутренних переживаниях художника, чьё имя осталось в тени успеха его партнёра Ричарда Роджерса.

"Хищник: Плохие земли" (2025): Новая часть франшизы от Дэна Трахтенберга. Сюжет разворачивается вокруг молодого охотника-инопланетянина и андроида корпорации "Вейланд-Ютани" (Эль Фаннинг). Фильм предлагает нетипичный для серии взгляд на ритуалы взросления расы яутжа на враждебной планете.

Новые сезоны сериалов

"Последнее, что он мне сказал" (2-й сезон): Детективная драма от Apple TV+ возвращается с экранизацией нового романа Лауры Дэйв. Дженнифер Гарнер вновь появляется в роли Ханны, которая продолжает расследование исчезновения своего мужа (Николай Костер-Вальдау), погружаясь в тайны прошлого его семьи.

"Ночной агент" (3-й сезон): Шпионский триллер от Netflix расширяет географию событий. В новом сезоне агент Питер Сазерленд (Габриэль Бассо) отправляется в Стамбул на поиски перебежчика с конфиденциальными разведданными. Сюжет обещает усиление политической интриги и выход на уровень масштабного государственного заговора.

Читайте нас также:
#кино #культура #сериалы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Собор Саграда Фамилия в Барселоне достиг своей максимальной высоты
Изображение к статье: Кадр из фильма "Достать ножи"
Изображение к статье: Тимоти Шаламе о работе над третьей «Дюной»: «Все это было священно»
Изображение к статье: Фото: liepajasmuzejs.lv

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео