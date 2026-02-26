Мы собрали список отличных новых вариантов от стриминговых платформ, которые обязательно стоит посмотреть.

Кинопремьеры и памятные просмотры

"Апокалипсис сегодня" (1979): Возвращение классики Фрэнсиса Форда Копполы в списки рекомендаций связано со смертью Роберта Дюваля. Актер умер 15 февраля 2026 года в возрасте 95 лет. Его роль подполковника Килгора стала одной из самых знаковых в истории кинематографа, воплотив сложность и противоречивость военной политики того времени.

"Голубая Луна" (2025): Биографическая драма Ричарда Линклейтера с Итаном Хоуком в главной роли. Фильм посвящён судьбе бродвейского лирика Лоренца Харта. Лента, снятая в рамках одной локации (бара), фокусируется на внутренних переживаниях художника, чьё имя осталось в тени успеха его партнёра Ричарда Роджерса.

"Хищник: Плохие земли" (2025): Новая часть франшизы от Дэна Трахтенберга. Сюжет разворачивается вокруг молодого охотника-инопланетянина и андроида корпорации "Вейланд-Ютани" (Эль Фаннинг). Фильм предлагает нетипичный для серии взгляд на ритуалы взросления расы яутжа на враждебной планете.

Новые сезоны сериалов

"Последнее, что он мне сказал" (2-й сезон): Детективная драма от Apple TV+ возвращается с экранизацией нового романа Лауры Дэйв. Дженнифер Гарнер вновь появляется в роли Ханны, которая продолжает расследование исчезновения своего мужа (Николай Костер-Вальдау), погружаясь в тайны прошлого его семьи.

"Ночной агент" (3-й сезон): Шпионский триллер от Netflix расширяет географию событий. В новом сезоне агент Питер Сазерленд (Габриэль Бассо) отправляется в Стамбул на поиски перебежчика с конфиденциальными разведданными. Сюжет обещает усиление политической интриги и выход на уровень масштабного государственного заговора.