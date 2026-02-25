22 августа в концертном зале Dzintari в Юрмале состоится одно из самых значимых музыкальных событий лета – концерт “GALA GALANTE. Viva La Musica!”, посвященный лауреатам престижной международной премии Baltijas Balva/Baltic Awards.

По приглашению оперной дивы Инессы Галанте в праздничном вечере примут участие латвийские и зарубежные звезды. В этот торжественный вечер одной сцене соберутся всемирно известные вокалисты, яркие инструменталисты и блистательные представители современной сцены, чтобы подарить зрителям грандиозное музыкальное событие.

В этом году концерт прозвучит с особой итальянской интонацией - специальным гостем станет итальянский оперный певец Джорджо Берруджи (Giorgio Berrugi) - один из ведущих теноров современности, названный Пласидо Доминго своим творческим наследником.

В торжественном концерте также примут участие: харизматичный тенор Дмитро Попов (Dmytro Popov, Украина), выразительная певица с широким вокальным диапазоном Элина Нечаева (Elina Nechayeva, Эстония), блистательный пианист Андрей Осокин (Andrejs Osokins, Латвия), динамичный и экспрессивный ансамбль NICO Ensemble (Литва), одна из самых ярких сопрано молодого поколения Анния Кристиана Адамсоне (Annija Kristiāna Ādamsone, Латвия), бас с глубоким тембром Эдгарс Ошлея (Edgars Ošleja, Латвия), юный виртуоз, 12-летний пианист, настоящий «вундеркинд» Густавс Калейс (Gustavs Kalējs, Латвия) и другие артисты. Оркестром будет дирижировать знаменитый дирижёр Экхарт Вицик (Ekhart Wycik, Германия). Объединит этих блестящих артистов на одной сцене оперная дива, председатель отборочного комитета Baltijas Balva / Baltic Awards Инесса Галанте (Inese Galante, Латвия)

В исполнении артистов прозвучат и знаменитые арии, и любимые публикой мировые музыкальные хиты разных жанров – от оперы до джаза - в оригинальных аранжировках, в неожиданных дуэтах и ансамблях.

В мероприятии примет участие продюсер анимационного фильма, удостоенного премий “Оскар”, “Golden Globe” Flow (Straume), лауреат и почетный член отборочного комитета Baltijas Balva / Baltic Awards — Матис Кажа (Matiss Kaža).

По традиции вечер откроется торжественной встречей гостей на красной дорожке, которая соберёт знаменитостей и влиятельных представителей творческих, деловых и общественно-политических кругов.

Праздничный концерт, посвящённый выдающимся достижениям стран Балтии в области науки, архитектуры, искусства и музыки, объединит в зале почетных гостей со всего мира - лауреатов премии Baltijas Balva/Baltic Awards 2026 года, членов отборочного Комитета, а также представителей партнёрских организаций проекта из Литвы, Эстонии и других европейских стран.

Талантливые участники, блестящие исполнители и элегантная публика создадут особую незабываемую атмосферу, превратив Юрмалу в европейский культурный центр - латвийскую Ривьеру.

Вечер обещает быть наполненным музыкальными сюрпризами, неожиданными художественными решениями и яркими положительными эмоциями, которые еще долго будут согревать и вдохновлять.

https://www.balticawards.com/

https://www.facebook.com/baltijasbalva

https://www.instagram.com/baltic.awards/