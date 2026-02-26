Baltijas balss logotype
Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках

Культура &
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках

В последние выходные февраля посетители Рижского зоопарка смогут бесплатно принять участие в специально разработанной экскурсии «Тропические трюки».

В сопровождении гида они смогут раскрыть секреты маскировки различных тропических и не совсем тропических обитателей зоопарка, узнать, кто за кого выдаёт себя, сколько глаз у тигров и почему они покрывают себя водорослями. Участники также смогут познакомиться с одним из обитателей зоопарка поближе, чем обычно.

Время проведения экскурсий: 28.02 и 01.03 в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.

Продолжительность экскурсии: 1 час

Размер группы: до 15 человек

Предварительное бронирование для участия в экскурсии не требуется.

Читайте нас также:
#Рига #туризм #животные #зоопарк #культура #развлечения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(2)
  • 26-го февраля

    с такими ценами за билет сами ходите в зоопарк

    2
    1
  • Е
    Ехидный
    26-го февраля

    сегодня билеты в зоопарк стоят столько , что создается впечатлние - это не обшарпанный содержатель животных , а как минимум Лувр !!!!

    3
    1

