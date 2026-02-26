Голливудский актер Джаред Харрис, известный по сериалам «Чернобыль» и «Бортпроводница», стал новым участником актерского состава грядущего фильма Мартина Скорсезе «Что происходит ночью» (What Happens at Night).

В проекте, создаваемом Apple Original Films совместно со Studiocanal, уже снимаются Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и Мадс Миккельсен.

Сюжет и стиль фильма

По сюжету, супружеская пара из Америки отправляется в небольшой заснеженный европейский городок, чтобы усыновить ребенка. Описание картины называет ее «историей в духе сновидения» (dream-like story), обещая зрителям необычную визуальную и эмоциональную атмосферу.

Режиссура и производство

Мартин Скорсезе выступает и режиссером, и продюсером через свою компанию Sikelia Productions. Фильм является экранизацией одноименного романа Питера Кэмерона. Основные съемки проходят в Праге, а финальные сцены планируются в Нью-Йорке.

Дата релиза пока уточняется, но уже известно, что проект обещает стать заметным событием сезона, объединяя звезд мирового масштаба и уникальный режиссерский стиль.

