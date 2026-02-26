Впервые в Латвии хорватский пианист Максим Мрвица выступит со своим оркестром, представив невероятный репертуар из своего нового альбома SEGMENTI. Концерт состоится 29 апреля в Xiaomi Arēna.

Максим Мрвица — один из самых продаваемых пианистов в мире, работающих в разных жанрах. Его альбомы разошлись тиражом более 4 миллионов копий в 57 странах и получили золотой и платиновый статус во многих регионах.

Максим рано проявил талант, завершив обучение в Музыкальной академии им. Ференца Листа в Будапеште и Консерватории им. Александра Скрябина в Париже, он завоевал первый приз на Национальном конкурсе в Хорватии, а также первый приз на фортепианном конкурсе им. Рубинштейна во Франции.

После подписания контракта с лейблом EMI альбом "Piano Player" разошелся тиражом более 4 миллионов копий. Он получил двойной платиновый статус в Гонконге и золотой статус в Сингапуре и многих других странах.

Музыкант совершил турне по 20 городам Японии, которое было признано самым масштабным в истории международных артистов.

Его музыкальный стиль выходит за рамки жанровых границ, сочетая классическую музыку, саундтреки к фильмам, поп-музыку и электронную музыку в сотрудничестве с EMI, Sony и Universal.

Максим Мрвица выступал на таких престижных площадках и мероприятиях, как Hammersmith Apollo в Лондоне, Palais des Congrès в Париже, United Palace в Нью-Йорке, Suntory Hall в Токио, Большой зал народных собраний в Пекине, Сиднейский оперный театр, Mercedes-Benz Arena в Шанхае, Весенний гала-фестиваль CCTV и многих других.

Его артистическое многограние простирается за пределы музыки и затрагивает мир моды, где его сотрудничество с ведущими брендами, такими как Dolce Gabbana, Armani и Christian Dior, привело к тому, что Vogue Homme назвал его самым стильным мужчиной. Среди других брендов, привлеченных его харизмой и огромным талантом, — American Express, BMW, Audi, Mercedes, Samsung, Star Alliance и Yamaha.