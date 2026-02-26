Марина приобрела квартиру в новостройке в Кенгарагсе, в Риге, примерно год назад. Еще за 6000 евро была куплена и место на парковке у здания. Хотя территория огорожена и оставлять там автомобили можно только по специальным разрешениям, время от времени кто-то незаконно занимает чужие парковочные места, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

Жители подозревают, что своих друзей во двор впускают жильцы соседнего дома, с которым общий двор. Управляющая компания «Selectum home» в решении ситуации не участвует и также передаче Bez Tabu (ТВ3) категорически отказалась объяснять, почему не помогает жителям.

Марина, купившая парковочное место во дворе, рассказывает:

«Иногда приезжаешь домой и не можешь поставить машину, потому что место занято чужим автомобилем. В таких случаях пишем в чат дома. Я тоже написала — никто не откликнулся. В моем месте чужая машина простояла более 24 часов. Четыре раза звонила в полицию, также электронно отправила заявление, но они так и не приехали. Эти “чужие” машины не из нашего дома. Либо из соседнего, либо вообще не с нашей территории. Полиция нам не помогает! Почему другим помогает, а нам — нет?»

Не связанный с этим делом специалист в сфере управления недвижимостью указывает, что жителям следует проверить, закреплен ли в Земельной книге договор о порядке пользования территорией. В противном случае территория общего пользования в равной степени доступна каждому совладельцу. В силах управляющего реагировать на появление во дворе неразрешенных автомобилей. В качестве одного из вариантов действий Витолд Пейпиньш предлагает размещение наклеек.

«Очень часто управляющие находят 101 причину, почему что-то не делать. Наклеивая информацию на лобовое стекло, мы создаем неудобства владельцу автомобиля. Ему придется снимать наклейку, клей останется на стекле, нужно будет постараться с химией, чтобы убрать. Может, один раз снимет, на второй, третий, четвертый раз, когда наклеят на переднее стекло, тогда, возможно, поймет, что на чужом месте машину ставить нельзя», - указал Пейпиньш.

В полиции отсутствие реакции на вызовы объясняют тем, что двор является огороженной территорией.

«На эту территорию может въехать только определенный круг лиц. Они решили организовать движение для своих нужд, решили отделить свою территорию от общественных дорог. Они сами регулируют порядок, мы не видим возможности, как полиция могла бы вмешаться. Если бы это была публичная, сквозная территория, тогда мы работаем “по установленным знакам”, никаких проблем», - пояснил главный инспектор Рижской муниципальной полиции Валтс Везитис.

За два года с этой территории поступило около 200 вызовов. Однако, по мнению юриста, полиции следовало бы действовать и сейчас.

«Любая полиция обязана реагировать на несоблюдение дорожного знака. Если человек вызвал полицию, у нее есть право войти в частную собственность, если один из собственников разрешает это. У них есть все права зафиксировать это нарушение», - пояснил юрист Ивар Казакс.

Везитис, в свою очередь, отмечает, что полиция вмешается только в том случае, если жители демонтируют, например, ворота и территория станет публично доступной.