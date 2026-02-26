Кто сказал, что консервированный зелёный горошек можно использовать только в салатах? Попробуйте этот рецепт — и ваши оладьи станут настоящей находкой для быстрого ужина или перекуса. Мягкая середина, румяная корочка и яркий вкус овощей гарантированы!

Что понадобится

1 банка консервированного зелёного горошка

2 яйца

2 луковицы

4 столовые ложки пшеничной муки

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Растительное масло для жарки

Как готовить

Нарежьте лук мелкими кубиками — так он равномерно распределится в тесте. Горошек откиньте на дуршлаг и слейте всю жидкость, аккуратно, чтобы зерна остались целыми. В глубокой миске соедините горошек, лук и яйца, тщательно перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу, а затем постепенно добавляйте муку. Масса должна стать густой и клейкой — чтобы оладьи держали форму. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте тесто, формируя небольшие оладьи. Жарьте по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые оладьи перекладывайте на бумажные полотенца — так уйдёт лишний жир.

Как подавать

Лучше всего подавать оладьи горячими, с любимым соусом: сметанным с зеленью, чесночным или йогуртовым дипом. Они отлично подойдут и на ужин, и в качестве закуски к столу.

Простой набор ингредиентов, минимум хлопот, а результат — гора вкусных, ароматных и сытных оладий. Попробуйте — и эта маленькая кулинарная находка точно станет вашей любимой!

Источник