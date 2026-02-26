Baltijas balss logotype
Оладьи из зелёного горошка и лука: простой рецепт из доступных ингредиентов

Люблю!
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Оладьи из зелёного горошка и лука: простой рецепт из доступных ингредиентов

Кто сказал, что консервированный зелёный горошек можно использовать только в салатах? Попробуйте этот рецепт — и ваши оладьи станут настоящей находкой для быстрого ужина или перекуса. Мягкая середина, румяная корочка и яркий вкус овощей гарантированы!

Что понадобится

  • 1 банка консервированного зелёного горошка
  • 2 яйца
  • 2 луковицы
  • 4 столовые ложки пшеничной муки
  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Как готовить

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками — так он равномерно распределится в тесте.
  2. Горошек откиньте на дуршлаг и слейте всю жидкость, аккуратно, чтобы зерна остались целыми.
  3. В глубокой миске соедините горошек, лук и яйца, тщательно перемешайте.
  4. Посолите и поперчите по вкусу, а затем постепенно добавляйте муку. Масса должна стать густой и клейкой — чтобы оладьи держали форму.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте тесто, формируя небольшие оладьи. Жарьте по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  6. Готовые оладьи перекладывайте на бумажные полотенца — так уйдёт лишний жир.

Как подавать

Лучше всего подавать оладьи горячими, с любимым соусом: сметанным с зеленью, чесночным или йогуртовым дипом. Они отлично подойдут и на ужин, и в качестве закуски к столу.

Простой набор ингредиентов, минимум хлопот, а результат — гора вкусных, ароматных и сытных оладий. Попробуйте — и эта маленькая кулинарная находка точно станет вашей любимой!



#кулинария #лук #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

