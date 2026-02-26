Кто сказал, что консервированный зелёный горошек можно использовать только в салатах? Попробуйте этот рецепт — и ваши оладьи станут настоящей находкой для быстрого ужина или перекуса. Мягкая середина, румяная корочка и яркий вкус овощей гарантированы!
Что понадобится
- 1 банка консервированного зелёного горошка
- 2 яйца
- 2 луковицы
- 4 столовые ложки пшеничной муки
- Соль и чёрный молотый перец — по вкусу
- Растительное масло для жарки
Как готовить
- Нарежьте лук мелкими кубиками — так он равномерно распределится в тесте.
- Горошек откиньте на дуршлаг и слейте всю жидкость, аккуратно, чтобы зерна остались целыми.
- В глубокой миске соедините горошек, лук и яйца, тщательно перемешайте.
- Посолите и поперчите по вкусу, а затем постепенно добавляйте муку. Масса должна стать густой и клейкой — чтобы оладьи держали форму.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте тесто, формируя небольшие оладьи. Жарьте по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Готовые оладьи перекладывайте на бумажные полотенца — так уйдёт лишний жир.
Как подавать
Лучше всего подавать оладьи горячими, с любимым соусом: сметанным с зеленью, чесночным или йогуртовым дипом. Они отлично подойдут и на ужин, и в качестве закуски к столу.
Простой набор ингредиентов, минимум хлопот, а результат — гора вкусных, ароматных и сытных оладий. Попробуйте — и эта маленькая кулинарная находка точно станет вашей любимой!
