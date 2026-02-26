Долгое время бежевый тренч был неоспоримым символом парижского стиля и классическим элементом весеннего гардероба. Однако на улицах французской столицы всё чаще можно увидеть модниц в более насыщенных и глубоких вариантах верхней одежды, что, по мнению стилистов и fashion-наблюдателей, отражает эволюцию модных предпочтений весной 2026.

По данным международного fashion-издания Who What Wear, в Париже тренд на темно-коричневые тренчи — оттенки шоколада, эспрессо и кофе — заметно усилился: они воспринимаются как более “роскошная” и выразительная альтернатива традиционному светлому тренчу. Эта гамма лучше сочетается с насыщенными цветами гардероба и контрастирует с пастелью, став востребованной среди уличных стилистов и блогеров.

Эксперты связывают такую смену предпочтений не только с эстетикой, но и с практичностью: более тёмные ткани выглядят аккуратнее в условиях весенней прохлады и дождей, а также легче сочетаются с более насыщенными модными оттенками сезона.

При этом классический тренч остаётся элементом базового гардероба: многие всё ещё включают его в основные образы сезона, но в этом году он уступает внимание более драматичным и насыщенным цветам, а не традиционной нейтральной бежевой палитре.

Развитие тренда также отражает более широкую тенденцию к персонализации и отказу от “универсальных” стандартов моды: француженки сохраняют любовь к лаконичным, но выразительным предметам одежды, которые помогают подчеркнуть индивидуальность.

...В сезоне весна-лето 2026 классический бежевый тренч уступает позиции более насыщенным и выразительным вариантам верхней одежды. Темно-коричневые и другие глубокие оттенки становятся визуальным маркером обновления гардероба парижских модниц, отражая современную трактовку элегантности и утончённого стиля.