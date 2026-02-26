Baltijas balss logotype
Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома

Диетолог советует избегать молочных изделий и сосисок в поездках.

 

Какие продукты нужны в поездках?
При планировании автомобильной поездки важно уделить внимание не только маршруту и выбору вещей, но и составлению меню. Чаще всего еда будет приниматься именно в машине — это более безопасно и удобно.
Диетолог Оксана Дмитриева поделилась рекомендациями о том, какие продукты стоит взять с собой, а от каких лучше отказаться.
- Наиболее неподходящие для путешествий продукты — жареная курица, творожки и сосиски. Эти продукты могут испортиться из-за жары или повреждения упаковки. В результате ваше путешествие может прерваться до того, как вы достигнете конечного пункта, - предупреждает специалист.
По её словам, идеальными дорожными перекусами являются огурцы, яблоки и орехи. Также вяленое мясо и сухофрукты принесут радость и пользу для здоровья.
Что делать, если в поездке будут дети?
Если вы планируете провести несколько дней в пути с детьми, имеет смысл приобрести сумку-холодильник. В ней можно перевозить запеченное мясо, вареные яйца, упаковки творога или сыра. В таких условиях продукты останутся свежими, а дети будут сытыми и довольными.
Однако не стоит брать любимые соленые снеки, такие как орехи, рыба или сухарики, так как они могут вызвать нарушения водно-солевого обмена в организме. Гораздо полезнее заменить их на овощные палочки (морковь, яблоко, огурец и т.д.) или разнообразные сухофрукты. Главное — не забыть тщательно помыть и упаковать все продукты.
