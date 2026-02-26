Baltijas balss logotype
Как себя чувствует первая буква сообщества БРИКС 0 223

В мире
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В этом городе все ходят в белых штанах.

В этом городе все ходят в белых штанах.

США, Китай и Россия одновременно являются ключевыми партнерами.

Латинская Америка является регионом, за влияние в котором традиционно борются Соединенные Штаты – с момента провозглашения в 1823 году доктрины Монро, внешнеполитической концепции, определившей Западное полушарие «задним двором США».

Положение дел различается от страны к стране, однако в целом можно констатировать устойчивую степень аффилированности значительной части национальных элит с Соединёнными Штатами. Тем не менее общественные настроения в отношении североамериканского гегемона остаются неоднородными, а политическая оппозиция – сильной, что приводит к чередованию различных идеологических циклов. В результате с начала XX века в регионе наблюдаются «политические качели» – регулярная смена доминирования правых и левых сил.

Бразилия не является исключением из этой закономерности. Противоборствующие политические лагеря – блок левых партий во главе с PT (Партия Трудящихся действующего президента Лулы да Силва) и правого блока во главе с PL (Либеральная партия, партиная опора Болсонару) – последовательно сменяют друг друга у власти.

В связи с этим нестабильного курса во внешней политике можно было бы ожидать и от Бразилии. Но она, как крупнейшая экономика Южной Америки и региональный политический центр, обладает достаточным суверенитетом для проведения многовекторной политики, сохраняющей устойчивость независимо от состава правительства.

Для Бразилии БРИКС является ключевым инструментом реализации её внешнеполитических и внешнеэкономических амбиций, среди которых можно выделить несколько стратегических направлений:

Во-первых, Бразилия на протяжении десятилетий последовательно добивается получения статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Участие в БРИКС усиливает её позиционирование как региональной державы.

Во-вторых, Бразилия стремится закрепить за собой роль одного из политических и дипломатических лидеров Глобального Юга. БРИКС выступает для неё площадкой координации позиций стран, не входящих в западный блок, и механизмом коллективного отстаивания интересов развивающихся экономик.

В-третьих, Бразилия использует БРИКС для укрепления своего лидерства в Южной Америке. Участие в объединении повышает её статус в глазах соседних стран и позволяет выступать в качестве посредника между региональными интересами и глобальными центрами силы.

В-четвёртых, БРИКС служит для Бразилии инструментом продвижения идеи многополярного мирового порядка и дальнейшей диверсификации внешнеэкономических связей. Через расширение торговли, инвестиционного сотрудничества и альтернативных финансовых механизмов Бразилия снижает зависимость от традиционных западных рынков и институтов.

Наконец, Бразилия рассматривает БРИКС как дополнительную платформу для укрепления своих позиций в глобальной экологической и климатической повестке. Контроль над значительной частью Амазонии и участие в формировании экологических стандартов позволяют ей претендовать на роль одного из ключевых акторов в обсуждении устойчивого развития и климатической политики.

Помимо внешнеполитических амбиций, на курс Бразилии решающим образом влияет структура её внешнеэкономических связей. США, Китай и Россия одновременно являются для неё ключевыми партнёрами. Китай сегодня торговый партнёр номер один, США сохраняют значительное экономическое, инвестиционное и политическое влияние, а Россия играет критически важную роль в обеспечении аграрного сектора: до четверти импортируемых Бразилией минеральных удобрений приходится на российские поставки. С учётом того что агропромышленный комплекс формирует около 25 % ВВП страны, стабильность этих цепочек напрямую связана с экономической и продовольственной безопасностью.

Читайте нас также:
#США #Бразилия #внешняя политика #Брикс #экономика #Китай #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

