Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ребенок боится врачей: как помочь ему избавиться от страхов 0 38

Люблю!
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ребенок боится врачей: как помочь ему избавиться от страхов

Страх перед посещением врача — распространенная проблема среди детей разных возрастов, знакомая многим семьям. По мнению педиатров и детских психологов, тревога возникает из-за незнакомой обстановки, белых халатов и ассоциаций с неприятными процедурами, но с такими эмоциями можно и нужно работать, чтобы не допустить формирования устойчивых фобий.

Специалисты выделяют несколько возрастных этапов, на которых страх врачей проявляется по-разному. У младенцев до 8 месяцев он встречается крайне редко и чаще связан с физиологическим дискомфортом, а у малышей от 8 месяцев до 2 лет он обусловлен базальной тревогой перед незнакомцами, которую словами практически не устранить. У детей старшего возраста страх чаще появляется из-за фантазий о боли или прошлого негативного опыта.

Основная ошибка родителей — непреднамеренное подкрепление тревоги: фразы вроде «если будешь капризничать, поведу к доктору» или обсуждение собственных страхов перед медициной могут усилить беспокойство у ребенка и закрепить негативные ассоциации.

Психологи и педиатры предлагают ряд проверенных подходов, которые помогают снизить тревогу ребенка:

Игровая подготовка и ролевые игры: игра в доктора с использованием игрушечного набора помогает детям лучше понять, что будет происходить на настоящем приеме и ощутить контроль над ситуацией.

Позитивная информация: дни до визита стоит обсудить с ребенком, зачем идет к врачу и на что похож прием, используя книги или видео о посещении врача, чтобы уменьшить страх неизвестности.

Комфорт и отвлечение: взять с собой любимую игрушку, книгу или игру, использовать дыхательные техники и спокойный разговор помогает удержать внимание и снизить тревожность.

Поддержка и диалог: важно слушать ребенка, признавать его эмоции и отвечать на вопросы честно и спокойно, не скрывая информации о возможных неприятных моментах, но объясняя их быстро и мягко.

Эксперты также подчеркивают важность позитивного отношения родителей: спокойствие и уверенность взрослых передается ребенку, а негативные рассказы о медицине могут усиливать страх.

...Страх перед врачами у детей — естественная эмоциональная реакция, но она не должна препятствовать своевременному медицинскому уходу. С помощью игровой подготовки, поддержки взрослых и позитивных стратегий его можно эффективно снизить, укрепив у ребенка уверенное и спокойное отношение к визитам к врачу.

Читайте нас также:
#медицина #врачи #родители #поддержка #игры #комфорт #страх #психология #дети и родители #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеркальное окрашивание волос — тренд 2026: как выполняется и что дает
Изображение к статье: «Посмотрим, на чьей стороне правда»: Анна Седокова выступила с резким заявлением о родных Яниса Тиммыа
Изображение к статье: Дерево в интерьере 2026: не только красиво, но и полезно для психики
Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео