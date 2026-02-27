Baltijas balss logotype
Прибыль латвийских банков продолжает падать 0 589

Бизнес
Дата публикации: 27.02.2026
LETA
Изображение к статье: Прибыль латвийских банков продолжает падать

Латвийские монетарные финансовые учреждения, главным образом банки, в январе заработали 29,5 млн евро, что на 18,5% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.

Активы монетарных финансовых учреждений по состоянию на 31 января составили 31,89 млрд евро, что на 7,3% или 2,169 млрд евро больше, чем в конце января 2025 года (29,721 млрд евро).

Остаток выданных резидентам Латвии кредитов составил в конце января 15,695 млрд евро, что на 11,9% больше, чем годом ранее. Монетарные финансовые учреждения выдали резидентам кредиты в евро на сумму 15,633 млрд евро (+12,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года), а остаток кредитов в иностранной валюте составил 62,3 млн евро (-33,6%).

Остаток депозитов резидентов в конце января составил 21,133 млрд евро, что на 9,1% больше, чем в январе прошлого года, в том числе депозиты в евро составили 19,91 млрд евро, в иностранной валюте - 1,222 млрд евро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем депозитов в евро вырос на 9,9%, в иностранной валюте - уменьшился на 2,9%.

Капитал и резервы латвийских монетарных финансовых учреждений в конце января составили 3,537 млрд евро, что на 4,7% меньше, чем годом ранее.

В 2025 году прибыль монетарных финансовых учреждений составила 341,7 млн евро, что на 34,5% меньше, чем в 2024 году, в том числе прибыль в январе составила 36,2 млн евро.

#банки #евро #финансы #Латвия #кредиты #прибыль #экономика #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
